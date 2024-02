Il Cybertruck si arrugginisce? Tesla fa chiarezza sulle macchie arancioni

Dopo le segnalazioni di alcuni proprietari del Cybertruck di Tesla riguardanti la comparsa di macchie arancioni sui loro veicoli, l'ingegnere della compagnia, Wes Morrill, ha rassicurato che si tratta semplicemente di una contaminazione superficiale che può essere facilmente rimossa.

Questa problematica è emersa poco dopo il lancio del pick-up lo scorso novembre, considerando anche le affermazioni del CEO di Tesla, Elon Musk, riguardo alla resistenza praticamente invulnerabile della struttura esterna. Tuttavia, secondo i fan di Tesla sui forum online tuttavia, che queste macchie arancioni siano ruggine sarebbe altamente improbabile.

L'ingegnere di Tesla, Wes Morrill, ha chiarito su un post sulla piattaforma social media X che il Cybertruck non arrugginisce. Ha spiegato che l'acciaio inossidabile, pur reagendo, presenta una semplice contaminazione superficiale che può essere facilmente eliminata, contraddicendo così le preoccupazioni dei proprietari.

La risposta di Musk al post di Morrill, è stata un semplice "Sì", indicando l'accordo con l'analisi fornita. Altri utenti di X hanno condiviso immagini di veicoli con vernice normale affetti da granelli di ruggine arancioni, confermando l'efficacia nella rimozione di tali contaminazioni. La controversia, ribattezzata "rust-gate" da alcuni sui social media, è iniziata quando due proprietari di Cybertruck hanno segnalato sui forum del Cybertruck Owners Club la presenza di piccoli granelli arancioni sui loro veicoli, suggerendo possibili problemi di ruggine o corrosione. Un video del canale Youtube "Bearded Tesla Guy" intitolato "CyberTRUCK or CyberRUST" (che vi lasciamo qua sotto), ha mostrato il modo per rimuovere tali contaminazioni utilizzando detergenti comuni per la pulizia domestica, confermando la natura superficiale delle macchie.

Oltre alla questione della "ruggine", i fan di Tesla hanno precedentemente discusso sui forum Cybertruck la difficoltà nel mantenere puliti i pannelli esterni del veicolo, dato che non sono protetti da rivestimenti come vernice o wrappature. Il manuale del proprietario del Cybertruck stesso avverte di rimuovere immediatamente sostanze corrosive per evitare danni alla superficie esterna. A questo ci hanno pensato varie aziende private che, con dei servizi Ad-Hoc, offrono delle wrappature specifiche per il Cybertruck, come questa versione "spectrum" del pick up elettrico.

In seguito, anche Tesla offre anche sul proprio sito web una "Cybertruck Color Paint Film" come optional, simile a una pellicola in vinile per veicoli, con prezzi a partire da 6.000 dollari per colori standard e $ 6.500 per colori premium, incluso il servizio di installazione e un veicolo sostitutivo durante i lavori presso un centro assistenza Tesla.