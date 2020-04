Dal Cybertruck ad Alfa Romeo: arriva la nuova stagione di Jay Leno's Garage

Chi non conosce Jay Leno? Parliamo di uno dei più famosi "host" americani, il suo late show è uno dei più seguito negli Stati Uniti, inoltre da qualche tempo sulla CNBC e su YouTube va in onda il suo Jay Leno's Garage, la cui nuova stagione sta per iniziare.

Lo staff di Leno lo ha annunciato in modo alquanto "sobrio" con un meraviglioso trailer fuori da ogni schema, con la premier fissata per il prossimo 20 maggio. Quest'anno ne vedremo di davvero belle, fiore all'occhiello della stagione sarà il Tesla Cybertruck di Elon Musk, affiancato all'ATV elettrico sempre creato da Tesla, del resto già tempo fa sul web erano apparse immagini dal set mentre le puntate venivano pre-registrate. Non solo Cybertruck però, vedremo anche veicoli fuori di testa, ospiti di un certo calibro come Danny Trejo, Jon Hamm, Kelly Clarkson, Matt LeBlanc, Blake Shelton e molti altri.

Chiaramente farà la sua bella comparsata anche Elon Musk, per non parlare di un piccolo assaggio d'Italia con Jay Leno alla guida di un'Alfa Romeo. Anche se probabilmente gli standard di "epicità" raggiunti dal buon vecchio Top Gear della BBC, almeno durante l'epoca d'oro, sono irraggiungibili, abbiamo comunque a che fare con un programma sregolato e incredibilmente divertente, esagerato come ogni buon prodotto Made in USA dev'essere.