Cyberpunk 2077: un trionfo di bolidi retro-futuristici affolla Night City

E' molto probabile che Cyberpunk 2077 non abbia bisogno di presentazioni. Da anni l'enorme opera di CD PROJECT RED affascina la community videoludica ma anche chi i videogiochi li sfiora solo di tanto in tanto attraverso scenari futuristici, un'azione libera come mai lo è stata prima e, soprattutto, un parco veicoli impressionante.

L'ispirazione all'immaginario creato da Mike Pondsmith è palese, ma non mancano i rimandi a Blade Runner, a Mad Max: Fury Road e al manga di Akira: all'interno del videogioco ci sono spettacolari macchine e motociclette ispirate a questi tre brand, con le quali girare in lungo e in largo per le strade affollate di Night City.

L'area urbana della metropoli ha un'estensione quasi doppia rispetto a quella della Los Santos di GTA V, ma non bisogna dimenticarsi della periferia e delle terre quasi disabitate che accerchiano Night City: luoghi dove potersi godere il viaggio in tranquillità e lontano dalla frenesia, dal chiasso cittadino e dalle onnipresenti luci al neon capaci di allungarsi fino ad altezze considerevoli seguendo le linee dei grattacieli.

In pratica, se vi interessa prettamente il lato motoristico del colossal polacco, avrete pane per i vostri denti. Di recente gli sviluppatori hanno infatti annunciato l'implementazione della classica Porsche 911 Turbo (930) di proprietà di Johnny Silverhand nel gioco, e dell'immenso Keanu Reeves (che lo interpreta) nella realtà. Il lavoro svolto sulla mappatura della macchina, sul campionamento di ogni suo suono e sulle movenze di Reeves meritano un riconoscimento particolare per l'ammirabile attenzione al dettaglio.

Prima di lasciarvi agli interessanti video in alto e in fondo alla pagina vogliamo innanzitutto rimandarvi direttamente alla recensione di Cyberpunk 2077, ma se siete interessati all'acquisto dovreste fare attenzione alla piattaforma sulla quale giocarlo: per il momento su PS4 e Xbox One persistono grosse problematiche di natura tecnica, ma su PS5, Xbox Series X e Stadia la situazione è nettamente migliore. Il top però lo può toccare soltanto su PC di alta fascia, dove Ray-Tracing, frame rate e tecniche di ricostruzione dell'immagine offrono un'esperienza migliore in attesa della patch per next gen.