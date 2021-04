CyberLandr: ecco il Tesla Cybertruck in formato camper

Elon Musk temporeggia da mesi, tutti attendono con trepidante attesa l'annuncio del Cybertruck definitivo. Ciò nonostante iniziano già ad arrivare i primi accessori di terze parti, il Cybertruck difatti sembra la base perfetta per una miriade di personalizzazioni.

La possibilità di trasformare il pick-up elettrico in un piccolo camper è già stata sondata dall'azienda di Palo Alto, oltre all'accessorio ufficiale sarà proposto anche un ambizioso kit denominato CyberLandr. Ambizioso poiché il microambiente è del tutto retrattile e quando il veicolo è in marcia l'aerodinamica non viene compromessa. Il CyberLandr prende tutto lo spazio del cassone del Cybertruck e sfrutta un sistema telescopico per espandere le proprie dimensioni: quando viene attivato si estende oltre al bordo del portellone. Il tetto è composto da panelli solari da 500 watt che garantiscono l'energia extra per il nuovo ambiente.

Come il Cybertruck non saranno presenti maniglie, la porta si aprirà una volta che una persona autorizzata metterà piede sulla scaletta o utilizzando l'apposita app. Dentro sembra di essere in un minuscolo appartamento. C'è una cucina dotata di lavello, piastre ad induzione "invisibili" e frigo. L'area soggiorno è composta da due tavolini e due sedie, queste ultime sono reclinabili e possono fungere da posti letti. Non c'è camper senza bagno: CyberLandr include una doccia compatta in cui è presente anche un piccolo lavandino e un WC. Non manca l'intrattenimento con una TV da 32" a parete e una parabola satellitare StarLink che fornisce internet ad alta velocità (quasi) ovunque, il tutto supportato da un sistema Wi-Fi interno.

Questo pacchetto peserà sui 540 kg, circa 1/3 della capacità di carico totale di 1.600 kg, limitando solo del 5% le prestazioni del pick-up. Secondo la società che lo costruisce l'installazione e la rimozione saranno piuttosto semplici. La produzione prenderà il via ad Austin, in Texas, vicino alla Gigafactory che darà i natali al Cybertruck. Il CyberLandr costerà 49.995 dollari, 42.000 euro al cambio attuale, ed ha già attirato l'attenzione di un gran numero di potenziali clienti.

Il progetto è senza dubbio affascinante ma forse è troppo presto per festeggiare: le dimensioni del Cybertruck di serie non sono ancora note e, considerando le svariate sfide ingegneristiche che comporta, avremmo preferito che fosse mostrato tramite un prototipo reale anziché con un render 3D. Detto questo auguriamo buona fortuna al team di CyberLandr, non vediamo l'ora di ammirare la versione definitiva.