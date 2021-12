CyberKAT è un piccolo gatto delle nevi simile a un Tesla Cybertruck: eccolo in un video!

Il Tesla Cybertruck presentato nel 2019 ha scosso il mondo automotive, nonostante si trattasse allora soltanto di un concept. Il suo design ha già rivoluzionato il parco Tesla, dato il lancio di Cyberquad for Kids e Cyberwhistle, ma anche il lavoro di produttori terzi che, in questi mesi, si sono sbizzarriti con prodotti come CyberKAT.

Costruito dalla società indipendente Spyker Workshop, si tratta di un gatto delle nevi elettrico radiocomandato piuttosto compatto (73,7 cm di lunghezza, 48,3 cm di larghezza e 24,1 cm di altezza) realizzato su telaio in lamiera di alluminio con superfici di forma triangolare, unità LED sul retro e anteriormente e i cingoli per renderlo ideale per la guida su neve. Sotto il telaio, invece, si trovano quattro batterie SLA da 12 V legate con velcro, motori elettrici 775 brushless, trasmissione in alluminio CNC personalizzata per raggiungere velocità elevate e circuiti stampati PCB per le luci.

Un piccolo prodigio della tecnica che attualmente sembra soltanto un prodotto degno di Robot Wars o un giocattolo radiocomandato per divertirsi sulla neve. Tuttavia, Spyker Workshop vuole rendere CyberKAT un vero gatto delle nevi dotandolo di uno spazzaneve detto CyBlower, già compatibile grazie alla dotazione di un gancio di traino al piccolo veicolo.

E non credete sia tanto distante dal lancio! Come potete vedere dal video allegato a questo articolo, il prototipo è già finalizzato e perfettamente funzionante; mancano solamente alcune funzionalità e alcuni gadget su cui il produttore è già all’opera. CyberKAT sarà disponibile sia nel classico argento alluminio che in arancione, dovrà essere montato in casa e arriverà sul mercato nel febbraio 2022. Il modello è già pre-ordinabile e i prezzi variano dai 1.299 ai 1.499 Dollari a seconda della configurazione selezionata.

Nel frattempo, a metà dicembre in rete è apparso il video di un prototipo quasi definitivo del Cybertruck.