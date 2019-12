Cybercop: il Tesla Cybertruck incontra Robocop in un divertente trailer

Quanti fra voi, alla vista del nuovo Tesla Cybertruck di Elon Musk, hanno pensato anche solo per un istante al mitico Robocop cinematografico? Ebbene ora l’auto è sbucata all’interno di un trailer fan made.

Il design della vettura, fra l’altro ultra carrozzata e resistente, può ricordare effettivamente le atmosfere del film del 1987 diretto da Paul Verhoeven, con un Peter Weller assoluto protagonista. Il colore argentato dell’acciaio inossidabile della carrozzeria inoltre ci riporta alla mente l’armatura del poliziotto robot della Detroit distopica e cinematografica, completando l’opera di associazione.

Ebbene qualcuno non solo ha avuto l’idea di associare la vettura al lungometraggio, ha anche pensato di realizzare un trailer fan made di fattura alquanto artigianale ma comunque divertente. Se nelle scene in cui il Cybertruck gira fra la città il realismo non è proprio marcato, molto meglio è riuscita la sequenza in cui - ripreso all’interno dell’abitacolo - Robocop in persona guida la vettura, con il suo riconoscibilissimo abitacolo.

Ah non abbiamo detto una cosa, che per gioco (e forse anche per diritti, chissà) il nuovo trailer è stato ribattezzato Cybercop… insomma l’ultima vettura futuristica di Elon Musk continua a condizionare la cultura popolare, dopo aver fatto di recente la comparsa in videogiochi di successo.