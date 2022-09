Cyber Risk Auto: arriva l'assicurazione che protegge la vostra auto connessa

Le automobili stanno cambiando molto e con loro anche le polizze assicurative si stanno aggiornando. Abbiamo già visto come l'assicurazione Green Mobility vi protegga dai danni sulle batterie delle auto elettriche, ora arriva la polizza contro gli attacchi informatici.

L'idea arriva sempre da Nobis Assicurazioni, che dopo voler salvaguardare le vostre costose batterie vuole tenervi al sicuro anche dai Cyber Risk legati alle automobili. Secondo una ricerca dell’Osservatorio Connected Car & Mobility della School of Management del Politecnico di Milano, le auto connesse hanno ormai raggiunto una diffusione capillare anche nel nostro Paese, con 17,3 milioni di veicoli circolanti, il 45% dell'intero parco auto nazionale.



Un business succoso che però cede spesso il fianco ad attacchi informatici, poiché parliamo di vetture che possono accedere a internet. La polizza Cyber Risk Auto vi protegge garantendo il rimborso delle spese sostenute per il ripristino o la sostituzione di software o hardware del vostro veicolo.



L'assicurazione vi copre in caso di danni o distruzione del software del veicolo connesso, malfunzionamenti o funzionamento limitato della vettura che renda necessario il ripristino dello stesso software o dell’unità di controllo hardware. Il prodotto non prevede franchigie o scoperti e offre una copertura con massimale di 2.000 euro per sinistro e per anno. Ideata da Nobis Assicurazione, Cyber Risk Auto è distribuita da WiDna.