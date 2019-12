Cyberhouse, la casa post-apocalittica per il Tesla Cybertruck

Il nuovo Tesla Cybertruck di Elon Musk è diventato in pochissimi giorni, pochissime ore quasi, un vero fenomeno di cultura popolare, protagonista di meme, videogiochi di successo e fonte d'ispirazione per grandi studi di design. Dopo il garage creato appositamente per il Cybertruck, ecco qualcosa di ancora più monumentale: la Tesla Cyberhouse.

Forse viste le grandi dimensioni del pick-up elettrico, designer e architetti si sono sbizzarriti a creare moduli in grado di ospitare senza grossi problemi la vettura, del resto c'è chi sta costruendo garage appositi per ospitare una nuova Tesla Roadster. In particolare degli architetti russi hanno appunto ideato la Tesla Cyberhouse, una "meravigliosa casa per la vita post-apocalittica, ispirata al Cybertruck", o almeno così hanno scritto a InsideEVs.

Quello che sembra un semplice render, in realtà è un progetto arrivato ai media con tanto di comunicato stampa ufficiale, una curiosa trovata pubblicitaria che però condividiamo con piacere, con tanto di dettagli tecnici. Sembra infatti che la Tesla Cyberhouse (anche se abbiamo come l'impressione che il nome Tesla dovrà sparire a breve dall'operazione...) sia pronta per ospitare 6-7 persone, la sua superficie è di 300 metri quadrati, costruita interamente in cemento armato e ricoperta da uno strato d'acciaio - per richiamare direttamente proprio i materiali del Cybertruck originale. L'idea è arrivata agli architetti dello studio Modern House, che l'hanno pubblicata a mo' di regalo di Natale, che ve ne pare?