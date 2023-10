Curve a sinistra tagliate dai motociclisti: in Austria le hanno risolte con la segnaletica

Capitano purtroppo troppo spesso incidenti di motociclisti lungo curve strette e tornanti. Sono diversi i centauri che “stringono” eccessivamente finendo per sbattere contro auto, camion o pullman, e nei peggiori dei casi trovando la morte.

Il problema non è ovviamente solo italiano, ma se nel nostro Paese permane ancora, leggermente più al nord hanno trovato il modo di ridurlo notevolmente.

E' il caso dell'Austria che dal 2016 ha introdotto una nuova segnaletica orizzontale grazie ad uno studio realizzato da alcuni ricercatori. Non si tratta di nulla di fantascientifico, ma semplicemente di ellissi, cerchi e barre, disegnate sull'asfalto subito alla destra della linea centrale, di modo da permettere meglio al motociclisti di capire quale traiettoria compiere sulle pericolose curve a sinistra.

Un orientamento più efficace per i centauri che grazie alla segnaletica ricevono una sorta di “alert”, tendendo quindi a percorrere le curve più al centro della carreggiata senza esporsi pericolosamente a sinistra.

La segnaletica è stata testata su diverse curve e secondo lo studio ha avuto un importante successo in quanto le lesioni dei motociclisti si sono notevolmente ridotte. I test sono stati portati a termine in particolare su sei curve del Großglockner, 14 in Stiria e 19 in Tirolo e stando al gruppo di studiosi guidati da Martin Winkelbauer del Consiglio di fondazione per la sicurezza stradale, subito dopo l'introduzione della nuova segnaletica non si sono più verificati gravi incidenti, sia con morti che con feriti.

"Tutto questo in cambio di irca 1.000 euro fra costi dei materiali e manodopera", ha affermato Winkelbauer di motorradonline.de. Nel 2022, dopo una sperimentazione lungo 19 curve del Tirolo, è emerso come gli incidenti fossero diminuiti dell'80 per cento.

Proprio per queste ragioni, dopo anni di “sperimentazioni” in Austria, anche la Germania ha deciso di adottare questa geniale segnaletica orizzontale lungo la “Panoramastrasse” nel quartiere di Düren, dove si sono verificati ben 34 incidenti stradali di questo tipo fra il 2021 e il 2022: dopo 12 mesi di sperimentazione si deciderà se il test avrà funzionato, adottando ufficialmente la nuova segnaletica nel codice della strada.

La speranza è che anche in Italia possa essere adottata una soluzione simile. Purtroppo quello del taglio della curva a sinistra è una pratica molto diffusa, ma è altrettanto frequente anche quella dell'incidente con sorpasso a destra e sportello aperto all'improvviso, di cui bisogna sempre stabilire con attenzione di chi è la colpa.

Infine, a proposito degli incidenti con le due ruote, se vi capita di cadere con la moto per evitare l'auto, non vi arriverà nessun risarcimento come specificato da una sentenza che ha fatto molto discutere.