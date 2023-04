Il curioso caso dell'unica Ferrari F8 Tributo 2023 giunta negli USA

Negli scorsi giorni i media d'oltre oceano hanno riportato la notizia riguarda una nuova Ferrari F8 Tributo, la splendida supercar italiana, venduta in America. Nulla di speciale potrebbe obiettare qualcuno, se non fosse che la vettura è uscita da tempo di produzione.

La Ferrari F8 Tributo, protagonista di un video in cui uno youtuber tenta di distruggerla, è una sorta di aggiornamento della 488 GTB, a sua volta prodotta su base 458 Italia. Si tratta di una fuoriserie con un motore V8 turbocompresso da 3,9 litri con una potenza da ben 710 cavalli, una vera e propria belva della strada come del resto Ferrari ci ha abituato nel corso della sua storia.

Peccato però che la gloriosa fabbrica di Maranello abbia da tempo cancellato la produzione della F8 Tributo. Esiste ancora la versione F8 Spider, ma non la Tributo, ma un cliente del Nord America è stato così fortunato da riuscire ad accaparrarsene una firmata 2023.

Se negli Stati Uniti sono diverse le F8 Tributo vendute fra il 2020 e il 2022, non ve ne era invece alcuna prodotta nell'anno corrente, di conseguenza si tratta di una Ferrara che potrebbe divenire nel corso degli anni rarissima e magnete per tutti i collezionisti americani nel caso in cui il proprietario dovesse decidere di rivenderla un giorno.

La Ferrari F8 Tributo è stata presentata per la prima volta al mondo intero al salone dell'automobile di Ginevra del 2019, ed è entrata in produzione nello stesso anno. Si tratta di fatto di una 488 Pista di serie, quindi una vettura da gara per tutti i giorni, con ovviamente maggiore comfort rispetto all'antenata.

Fra le sue particolarità, il fatto di essere l'ultima due posti di Maranello dotata di motore V8 in posizione centrale, una lunga tradizione iniziata addirittura nel 1975 con la Ferrari 308, e che è stata poi sostituita dalla Ferrari 296 GTB, che monta invece un motore V6 in coppia con un propulsore ibrido.

La Ferrari F8 Tributo è stata più volte pimpata, ad esempio da Novitec, che l'ha fatta diventare ancora più cattiva di quanto non lo fosse già.