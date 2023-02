Il curioso caso della Ferrari 296 GT3 sponsorizzata Verstappen e Red Bull

C'è una Ferrari un po' “curiosa” pronta a scendere in pista per il GT World Challenge Europe 2023, ed è la 296 GT3 della Emil Frey Racing: sulle fiancata campeggia in bella mostra il nome di Max Verstappen e il logo della Red Bull.

La scuderia elvetica ha svelato nelle scorse ore la livrea della Ferrari, e di fatto rappresenta una sorta di "ibrido" visto che se la base è quella di una 296, la livrea è curiosamente in stile Red Bull, quindi con una forte presenza del blu oltre a dei dettagli in rosso e nero, cerchi in lega neri e vari pezzi in carbonio in aggiunta agli sponsor.

Fra questi ultimi spicca sulla numero 69, la Ferrari condivisa al voltante da Albert Costa e Thierry Vermulen, Verstappen.com, incastonato dentro il logo Red Bull (che ritroviamo anche sul cofano anteriore) chiaramente riconoscibile. Sia chiaro, nulla di particolarmente scabroso, ma fa comunque un po' "effetto" vedere il nome del campione del mondo di Formula 1, a fianco a quello della propria scuderia, su una Ferrari. Tra l'altro di recente proprio Verstappen era stato catturato nel concessionario Ferrari di Montecarlo per acquistare una Ferrari SF90: un'altra curiosa notizia. Chi comunque spera di vedere prima o poi l'olandese volante a Maranello, potrebbe rimanere deluso visto che l'eventuale matrimonio Ferrari-Verstappen non sembrerebbe fattibile dopo le parole dello stesso pilota.

"Siamo lieti di avere al nostro fianco Thierry Vermeulen, un pilota giovane e di grande talento proveniente dalla Red Bull, per la stagione agonistica 2023. Non vediamo l'ora di iniziare la stagione con questa nuova formazione di piloti", sono le dichiarazioni del team principal Lorenz Frey-Hilti. "Non vediamo l'ora di entrare nel DTM e nel GTWC Sprint con la nuovissima Ferrari 296 GT3. Conosciamo già la maggior parte dei piloti della nostra formazione. È un buon mix di anni di esperienza e giovani talenti", ha spiegato ancora il manager, ricordando come la Ferrari 296 correrà anche il campionato turismo tedesco oltre al GTWC.

La Ferrari 296 GT3 è una vettura di fatto nuova per le corse, e recentemente ha preso parte alla 24 Ore di Daytona senza però brillare, ma Giovanni Altoè, altro pilota del team Emil Frey ha spiegato: "Sappiamo benissimo che la 296 è nuova e quindi ci sarà da fare dello sviluppo, ma non ho certamente dubbi sulla sua bontà. Non credo che l'esordio di Daytona vada preso in considerazione perché là il BoP era negativo per la Ferrari, così come per Porsche e altri marchi".