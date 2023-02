Il curioso caso della Chevy Colorado: manca un tasto fisico basilare sul cruscotto

La Chevy Colorado 2023 è uno dei pick-up più apprezzati degli Stati Uniti, in grado di garantire prestazioni al top della categoria, ad un prezzo sicuramente ottimo e con una splendida cabina. Peccato però che, come fatto notare da molti utenti sui social, manchi un tasto fisico basilare sul cruscotto.

La Chevy Colorado non è infatti dotata del classico tasto per accendere o spegnere le luci, che solitamente lo si trova sulle manopole del volante o comunque in zona cruscotto. Chiunque dovesse acquistare il pick-up a stelle e strisce dovrà quindi attivare o disattivare i fari attraverso il display di infotainment che troviamo nel touchscreen da 11,3 pollici posizionato sulla console centrale.

Sia chiaro, la Colorado, così come molte altre auto, è dotata dei fari automatici, che si accendono al calare della luce, ma in ogni caso la scelta appare un po' azzardata anche perchè nel caso del bisogno, un guidatore si troverebbe costretto a fermarsi per accendere le luci, o distrarsi per qualche istante nello smanettare sul display.

Nick Katcherian, l'ingegnere capo del nuovo Colorado, ha motivato così la scelta ai microfoni di Road & Track: "La cosa principale è che capiamo che la maggior parte dei clienti accende le luci del proprio veicolo. Fatto divertente – ha aggiunto - ieri sotto la pioggia ho appreso che, se i tergicristalli sono accesi, si accendono anche le luci. Quindi stiamo cercando di risparmiare spazio e abbiamo l'opportunità di virtualizzare molti dei nostri interruttori. Abbiamo davvero approfittato di questa opportunità – ha concluso - con il nostro nuovo sistema di infotainment".

Katcherian ha spiegato di non essere preoccupato per eventuali bug elettronici o di software, anche se ha sottolineato come sia normale che alcuni acquirenti possano essere un po' scettici nei confronti di questa scelta controcorrente.



Secondo l'ingegnere del Colorado il futuro è digitale anche nei classici tasti fisici che troviamo sulle auto: "Penso che assisteremo a una sorta di transizione dai tasti fisici a virtuali in generale, perché ti offre molta più flessibilità in termini di ciò che puoi aggiornare e come aggiornarli in futuro".

Lo Chevy Colorado, come detto in apertura, è una delle vetture più commercializzate oltre oceano e rientra nel curioso caso dei pick up: nessuno sa dire perchè negli Usa siano le auto più vendute. E con il futuro prossimo è probabile che le vendite aumenteranno ulteriormente visto l'arrivo del Tesla Cybertruck e del suo rivale il Ram 1500 Revolution, pick-up americano per la prima volta elettrico.