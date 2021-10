Curiosi di provare la nuova Honda Civic Si? Potete farlo ora dal cellulare

La nuova Honda Civic Si è in procinto di debuttare nei concessionari. Nel frattempo perché non provarla in anteprima? Se state pensando ad un test su strada rimarrete delusi. Honda ha pubblicato un nuovo gioco mobile per l'occasione, Honda EvoTrack.

Il titolo, gratuito e giocabile direttamente da browser, contiene tre vetture: la nuova ed elegante Civic Si, la Civic Type R di decima generazione e la Red Bull Racing RB16B, la monoposto di F1 di questa stagione, motorizzata Honda.

Phil Hruska, a capo del dipartimento media di American Honda Motor, elogia l'iniziativa dichiarando che Honda EvoTrack “offre intrattenimento e sana competizione ai nostri clienti e ai giocatori di tutti i livelli, presentando loro la nostra nuovissima gamma Civic, ancora più divertente da guidare in modo accessibile e social”.

Hruska sottolinea che Honda è sempre stata attenta all'integrazione dei suoi prodotti nei videogiochi, dando la possibilità ai fan di provare virtualmente i prodotti in gamma, Civic compresa. A proposito, le Honda saranno protagoniste anche nell'imminente Forza Horizon 5, atteso su PC, Xbox Series X|S, Xbox One e Game Pass il 9 novembre 2021.

Honda EvoTrack (qui il link per giocarci) invece è ottimizzato per gli smartphone, ma nulla vi vieta di giocarlo da PC. La meccanica è semplice e già vista in altri infinite runner: la Civic Si da voi controllata dovrà percorrere la maggior distanza possibile evitando tutti gli ostacoli piazzati diabolicamente nel circuito. Non mancano monetine da raccogliere e bonus temporanei.