La curiosa storia del dirigente Volvo che gira in Tesla 'Non fotografatemi con la Model Y'

La transizione di Volvo verso i veicoli elettrici è stata oggetto di una recente intervista con Anders Bell, responsabile della ricerca e sviluppo di Volvo, che ha anche lavorato come direttore senior dell'ingegneria presso Tesla. Bell ha condiviso alcune riflessioni interessanti sulle differenze tra Volvo e Tesla.

Bell ha fatto un paragone interessante dicendo che la transizione di Volvo verso i veicoli elettrici è simile a quella di un giornale che gestisce sia un'edizione cartacea che digitale. Mentre aziende come Tesla possono concentrarsi completamente sul digitale (cioè veicoli elettrici), aziende come Volvo devono affrontare la sfida di mantenere sia i veicoli a combustione interna che quelli elettrici in un periodo di transizione, dove il mercato ancora è ben diviso fra le due soluzioni (tra il 2025 e il 2030 Volvo ha previsto che le elettriche supereranno le auto combustione). Questo potrebbe rendere la transizione più complessa e richiedere una gestione oculata delle risorse e delle strategie.

Bell ha sottolineato che copiare completamente Tesla potrebbe non essere la migliore strategia per Volvo. Ogni azienda ha le sue forze, risorse e contesti specifici, e la sfida consiste nel trovare un percorso unico che funzioni per Volvo nella sua transizione verso i veicoli elettrici. Un'altra nota comica di questa intervista riguarda una "svista" di Bell che un giorno andò a lavoro a bordo della sua Tesla Model Y rischiando così di compromettere l'immagine di Volvo (nel caso in cui qualcuno lo avesse notato e fotografato).

In un contesto più generale c'è un aspetto nel quale la Cina è avanti rispetto ai brand europei e americani, ovvero l'aerodinamicità (elemento cruciale nelle auto elettriche perchè permette di consumare meno e aumentare l'autonomia). Questa auto del marchio Cherry è la più aerodinamica al mondo.