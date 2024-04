La curiosa storia delle auto sovietiche da corsa che utilizzavano ruote degli elicotteri

Mentre oggi si parla del flop dei veicoli a idrogeno, quando è la politica che mette dei limiti, i cittadini trovano modi creativi per ottenere le risorse di cui hanno bisogno. In Unione Sovietica, soprattutto durante l'era della cortina di ferro, gli appassionati di corse automobilistiche avevano i loro modi per soddisfare le proprie esigenze.

Uno degli ostacoli principali per i piloti era rappresentato dagli pneumatici, un componente costoso per un cittadino dell'Unione Sovietica, ma fondamentale per migliorare le prestazioni dei veicoli da corsa. Con le ruote in alluminio ancora proibitivamente costose, i corridori sovietici hanno dovuto adottare un'approccio creativo per trovare alternative leggere.

Molti si sono rivolti alle ruote in magnesio provenienti dagli elicotteri militari: questi provenivano da scarti di alcune fabbriche che producevano parti per il settore aerospaziale o veicoli militari, e gli operai automobilisti lavoravano oltre l'orario per creare ruote su misura per le corse automobilistiche. Queste ruote, inizialmente progettate per veicoli blindati o elicotteri, si sono rivelate una soluzione efficace per migliorare le prestazioni dei veicoli da corsa.

Una delle soluzioni più utilizzate si chiamava KT 192-020, originariamente destinato ai veicoli corazzati da ricognizione della serie BDRM. In alternativa, alcuni corridori optavano per pneumatici progettati per elicotteri militari, come il K2-116. Queste ruote, realizzate in magnesio, erano leggere e resistenti, rendendole ideali per le competizioni automobilistiche.

Tuttavia, adattare le ruote degli elicotteri per l'uso su auto da corsa richiedeva modifiche significative all'automobile stessa. I vecchi tamburi o dischi dei freni dovevano essere lavorati per adattarsi all'insolita ruota, e dovevano essere praticati dei fori per fissare il pezzo del freno modificato al resto del cerchio. Nonostante le sfide, queste ruote in magnesio offrivano prestazioni superiori rispetto alle tradizionali ruote in acciaio.

Ne è passato di tempo, eppure, per molte persone, il costo degli pneumatici tutt'oggi rappresenta una bella grana, per questo vi abbiamo parlato del criterio con cui gli automobilisti scelgono con cura il set pneumatici da installare nelle proprie auto. Alcuni di questi sono davvero costosi, e un cambio gomme si rivela essere una delle spese più sostanziose per la manutenzione delle nostre auto.

