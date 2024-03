La CUPRA più venduta in Italia in offerta a marzo 2024 con uno sconto di 8mila euro

In attesa che gli incentivi auto 2024 vengano ufficialmente applicati, ormai ad aprile, continuano le promo delle case automobilistiche e oggi vogliamo concentrarci in particola su Cupra e sulla sua auto di punta, leggasi la Formentor.

Fino alla fine di questo mese, quindi ancora per tre giorni, è possibile acquistare il modello più venduto in Italia dell'azienda spagnola con uno sconto di circa ottomila euro. Nel dettaglio la promo riguarda due versioni della Formentor, a cominciare dalla 1.4 e-Hybrid da 204 cavalli DSG, che solitamente è in vendita a listino a 43.850 euro. Il prezzo scontato fino alla fine di questo mese è di 35.906 euro, quindi poco meno di 8.000 euro in meno. L'offerta è valida previo finanziamento e solo in cambio della rottamazione di un veicolo di categoria M1. La promo prevede 23 rate da 245 euro al mese, un anticipo da 5.500 euro e una maxi rata finale da 27.428 euro.

Attenzione anche all'offerta valevole per la Cupra Formentor 1.5 TSI 150CV che solitamente è venduta a 38.300 euro ma che per tutto il mese di marzo è in promo a 34.391,20 euro. Anche in questo caso l'offerta è dedicata solamente a chi sottoscrive un finanziamento con l'azienda spagnola. Un esempio? 23 rate da 295 euro ciascuna, anticipo di 6.900 euro e una maxi rata finale da 27.851 euro. La Cupra Formentor è nella top 50 delle auto più vendute in Italia nel 2024 con 1.733 immatricolazioni (47esimo posto assoluto) e a febbraio 2024 ha convinto 1.098 italiani risultando la 38esimo auto più immatricolata del mese.

Chi volesse acquistare una Cupra ma non fosse interessato alla Formentor, potrebbe virare sulla Born, per cui potrebbe arrivare una versione sportiva. La gemella della Volkswagen ID.3 per tutto il mese di marzo è in offerta a 33.057,50 euro invece che 41.700 euro, quindi più di 8.600 euro di sconto. In questo caso sono previsti 5.000 euro di contributo statale più altri 3.642,50 di bonus Cupra e offerta vincolata alla rottamazione di un'auto. La promo per il modello da 58 kWh da 231 cavalli prevede 23 rate da 245 euro ciascuno, un anticipo di 3.500 euro e un finanziamento di 29.917,50 euro.

Segnaliamo anche l'offerta per la Cupra Ateca 1.5 TSI 150 CV DSG, in vendita a 36.371 euro anziché 40.950. Infine la Cupra Leon è in vendita a 31.074 (invece che 35.550) nella versione berlina, e a 33.884 euro (anziché 36.400) nel modello Sportstourer, la station wagon.

