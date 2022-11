La CUPRA UrbanRebel Racing Concept a Montmeló: 0-100 in 3,2 secondi

Con l'arrivo sul mercato del CUPRA Formentor, il brand catalano ha inserito una marcia superiore (alla guida del CUPRA Formentor VZ5) e ora guarda al futuro con la nuova UrbanRebel, compatta elettrica che Jordi Gené e Adrien Tambay hanno provato a Montmeló.

Jordi Gené e l’attuale campione del mondo FIA ETCR Adrien Tambay hanno potuto provare la CUPRA UrbanRebel Racing Concept, una versione estrema pensata appositamente per la competizione che i due piloti hanno potuto spingere al massimo sul RX Circuit de Barcelona-Catalunya di Montmeló, incluso nel percorso del World Rally Cross di Catalunya.

La UrbanRebel di CUPRA nella sua accezione Racing è una vettura lunga appena 4.186 mm, larga 1.795 mm e alta 1.444 mm. Si contraddistingue per via di un design estremamente radicale che anticipa la versione stradale che potremo acquistare a breve. La versione Racing in particolare offre 250 kW di potenza continua e fino a 320 kW/430 CV di picco, non a caso può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi.

Costruita sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, la medesima della Volkswagen ID.3 e del Volkswagen ID. Buzz che abbiamo provato di recente, tanto per fare qualche esempio, la CUPRA UrbanRebel è pensata per regalare grandi emozioni anche in versione stradale, grazie al suo motore elettrico da 172 kW/234 CV che la spinge da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi. L'autonomia dichiarata invece è pari a 440 km, non vediamo l'ora di provare la vettura nel mondo reale.