La CUPRA UrbanRebel arriva in Forza Horizon 5 nella sua versione Racing

Forza Horizon 5, il versatile gioco di corse disponibile su PC e console Xbox, continua a stupirci: nel mondo virtuale di gioco arriva anche la nuova CUPRA UrbanRebel Racing Concept, il modello digitale della vera vettura che ha girato di recente a Montmelò (la CUPRA UrbanRebel avvistata a Montmelò).

Xbox Game Studios e Playground Games hanno aggiunto la vettura a Forza Horizon 5 così che gli appassionati possano ingannare l'attesa fino alla commercializzazione della vera UrbanRebel, che avverrà nel 2025. L'auto è stata progettata, sviluppata e costruita a Barcellona, una concept car da corsa che cerca di unire sostenibilità, prestazioni e ovviamente elettrificazione - visto che la UrbanRebel sarà disponibile solo a batteria (abbiamo visto la nuova CUPRA UrbanRebel a Martorell).

All'interno di Forza Horizon 5 la CUPRA UrbanRebel Racing Concept si fa notare per via di una livrea cangiante che cambia con la luce adattandosi al movimento, assieme a uno spoiler con luci integrate che richiama le auto da corsa. "CUPRA UrbanRebel Racing Concept è un'auto da corsa del mondo reale gamificata che si adatta perfettamente a Forza Horizon 5, e i fan avranno la possibilità di mettersi al volante di questa vettura prima di chiunque altro!” ha dichiarato Antonino Labate, Global Director of Strategy, Business Development & Operations di CUPRA.

Ricordiamo che la CUPRA UrbanRebel Racing Concept eroga la bellezza di 250 kW/340 CV di potenza continua e fino a 320 kW/435 CV di picco massimo nonostante le sue dimensioni ridotte. Lo scatto 0-100 km/h è possibile in soli 3,2 secondi.