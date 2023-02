Cupra Formentor VZ5 ancora più estremo con la cura Manhart: sfiora i 500 CV

Il preparatore tedesco Manhart ha posato le sue mani su vetture di ogni tipo e soprattutto sulle berline bavaresi, ma non si era ancora dedicata ad un modello Cupra. Ebbene, è arrivato quel momento, perché Manhart ha ritoccato la Cupra Formentor VZ5, l’aggressivo SUV che con la cura del tuner diventa un vero e proprio mostro.

Abbiamo guidato la Cupra Formentor VZ5 Limited Edition e ci siamo divertiti come dei bambini, dunque non osiamo immaginare quante emozioni in più possa regalare la vettura rivista da Manhart. Il tuner tedesco ha ritoccato il look con grafiche dorate diventate un marchio di fabbrica del brand e con il set di cerchi Concave One da 20 pollici, anch’essi in tinta nera e oro.

Le vere novità si nascondono però sotto al cofano: il Formentor VZ5 di serie adotta il motore 5 cilindri da 2.5 litri e 385 CV e 480 Nm di coppia che solitamente troviamo a bordo delle cugine Audi, ma con lo Stage 1 di Manhart la potenza sale a quota 490 CV con la coppia che lievita fino a 630 Nm.

Lo Stage 1 in questione si compone di un powerbox MHtronik dell'azienda e di un sistema di scarico modificato con controllo delle valvole e un design inedito a doppio tubo su ogni lato, al posto degli scarichi doppi di fabbrica. Gli organi di trasmissione e di trazione invece restano quelli di serie.

Ma non finisce qui, perché Manhart ha fatto sapere di essere già al lavoro su un ulteriore step di potenza, lo Stage 2, che grazie all’adozione di un nuovo filtro aria, intercooler e centralina rimappata, dovrebbe portare la potenza attorno ai 600 CV.