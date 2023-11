Cupra Formentor VZ5 BAT: solo 500 esemplari per la versione più preziosa della gamma

Cupra Formentor è l'auto ibrida Plug-in più venduta in Italia a Ottobre 2023. Adesso la gamma è pronta ad espandersi: infatti in Italia fa il suo ingresso la CUPRA Formentor VZ5 BAT, un'edizione limitata che promette di portare l'emozione di guida a un livello mai visto prima.

Formentor VZ5 BAT si fa notare grazie ai nuovi dettagli esterni ed interni che esaltano il suo carattere emozionale. L'auto è stata progettata per gli appassionati di guida che cercano un'esperienza unica. Sven Schuwirth, COO di CUPRA, sottolinea: "CUPRA Formentor VZ5 BAT è un'auto straordinaria con prestazioni eccezionali. Il suo design espressivo e provocatorio rappresenta un'ulteriore evoluzione per i veicoli a combustione del brand."

Il design esterno della VZ5 BAT è caratterizzato dal colore metallizzato Nero Midnight e dai cerchi in lega neri da 20 pollici. La calandra, i mancorrenti sul tetto e la cornice della calandra sono rifiniti in nero lucido. Inoltre, i gusci degli specchietti laterali sono realizzati in fibra di carbonio nero, così come le rifiniture dell'estrattore posteriore e dei 4 terminali di scarico in Cerakote. I fari Matrix LED, il logo CUPRA nero sulla parte anteriore e posteriore e il lettering CUPRA cromato scuro sul retro contribuiscono a conferire un aspetto distintivo a questo veicolo.

Passando all'interno dell'auto, la VZ5 BAT mantiene la sportività che contraddistingue la gamma Formentor. Gli interni includono sedili avvolgenti e sportivi in pelle nera e i dettagli che delimitano le bocchette d'aria e la console centrale sono impreziosite da cornici cromate nere, aggiungendo un tocco di raffinatezza e feeling premium. Il sistema di navigazione include un display touch da 12 pollici.

La produzione sarà limitata a soli 500 esemplari. Cupra Formentor VZ5 BAT ha un prezzo di listino di 78.000 euro, chiavi in mano. Abbiamo anche parlato del prossimo restyling di Cupra Formentor, avvistato in pista con livrea camouflage.