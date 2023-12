La nuova CUPRA Formentor VZ5 BAT a Milano per il Premier Padel P1

Milano si trasforma ancora una volta nella capitale mondiale del Padel. Nella città meneghina è iniziata una nuova edizione del Milano Premier Padel P1 e anche quest’anno CUPRA ha rinnovato il suo impegno come Official Partner della manifestazione. Per l’occasione ci siamo messi alla guida di una nuova Formentor VZ5 BAT.

La nuova CUPRA Formentor VZ5 BAT, che abbiamo visto dal vivo alla serata inaugurale del torneo presso il CUPRA Garage Milano di Corso Como 1, è un’edizione speciale che sarà costruita in sole 500 unità. A muovere la vettura, come potete intuire dalla sigla VZ5, troviamo l’iconico motore 2.5 TSI a cinque cilindri del Gruppo Volkswagen, capace di erogare 390 CV di pura potenza con 480 Nm di coppia. Sul fronte del design, abbiamo elementi esterni nero su nero per un look estremamente aggressivo, a partire dai cerchi in lega neri da 20”.

All’interno troviamo i sedili sportivi e avvolgenti CUP Bucket in pelle nera di serie, con tanto di volante racing con logo CUPRA in nero. Come detto poco sopra, il marchio costruirà soltanto 500 unità speciali BAT, con un prezzo di listino di 78.000 euro chiavi in mano.

“CUPRA Formentor VZ5 BAT è un'auto straordinaria dalle prestazioni eccezionali. Il suo design espressivo e provocatorio rappresenta un’ulteriore evoluzione per i veicoli a combustione del brand”, ha detto Sven Schuwirth, COO di CUPRA. “I nuovi elementi esterni di design nero su nero ne esaltano la sportività, mentre gli interni, più scuri, rendono l’esperienza di guida ancora più emozionante”.

Tornando al Milano Premier Padel P1, il torneo è iniziato ufficialmente il 4 dicembre e andrà avanti fino al 10 dicembre presso l’Allianz Cloud di Milano. Il tabellone vedrà scendere in campo i CUPRA Padel Ambassador, 48 coppie di top player di cui 37 provenienti dal ranking mondiale FIP, 3 wildcard e 8 qualificate nelle fasi preliminari.

VZ5 BAT non è l'unica edizione speciale dedicata a questa motorizzazione, di recente infatti abbiamo anche guidato il CUPRA Formentor VZ5 Taiga Grey.