Il Cupra Formentor VZ ha affrontato il test dell'alce, com'è andata?

Il primo modello sviluppato interamente da Cupra, il Formentor, è un SUV coupé il quale promette prestazioni brillanti e uno stile di guida da vera sportiva. In genere gli sport utility vehicles hanno grosse difficoltà a superare il test dell'alce, ma ce l'avrà fatta la vettura spagnola?

Le ultime auto ad affrontare la temutissima sfida sono state la fenomenale Toyota GR Yaris che ha messo in campo un risultato sorprendente e il Toyota RAV4 ibrido, che invece ha fallito miseramente. In linea di massima sono le berline con un buon baricentro ad avere un vantaggio effettivo, mentre le vetture più alte e pesanti soffrono tantissimo.

All'atto pratico il test dell'alce consiste nel simulare l'incontro in strada con un grosso animale, in quanto bisogna sterzare bruscamente per evitarlo e poi tornare immediatamente nella propria corsia scongiurando scontri frontali con altri automobilisti. I ragazzi del canale YouTube km77.com sostengono che una buona prova equivalga al completare le manovre ad una velocità di 77 km/h senza sbandate eccessive e perdite di controllo, per cui una percorrenza sensibilmente inferiore consisterebbe in un fallimento.



Prima di passare alla performance vi diciamo che il Cupra Formentor VZ monta un quattro cilindri da due litri capace di erogare 310 cavalli di potenza e 400 Nm di coppia, i quali lo portano a 100 km/h da fermo in 4,9 secondi e fino a toccare i 250 km/h di velocità massima. La sua esuberanza è inviata alle tutte e quattro le ruote attraverso un cambio automatico DSG a sette rapporti.



Venendo al nocciolo della questione, il Formentor VZ ha eseguito una moltitudine di test i quali hanno portato ad una velocità massima di esecuzione di circa 77 km/h. Il risultato non è affatto male considerando la stazza del veicolo, ma a 78-79 km/h l'intervento dell'elettronica inficia la corretta traiettoria a scapito di alcuni coni stradali.



Ad oggi è la Tesla Model 3 a detenere la corona in quanto a regina del test dell'alce: ecco la performance della berlina elettrica di Fremont. Nell'attesa di poter assistere all'impiego di altre vetture per il famoso zigzag ci teniamo a mostrarvi quello che può accadere nell'incontrare un vero e proprio alce sulla carreggiata a velocità da extraurbana: circa un anno e mezzo fa si è verificato un grave incidente in Nord Europa.