CUPRA Formentor restyle 2024: ecco cosa cambia dal vecchio modello

Il 2023 è stato un anno positivo per Cupra Formentorche, che, nel 2024, si ripresenterà in un leggero restyling che la renderà ancora più aggressiva. Quest'anno sembra promettere ulteriori scintille grazie al prossimo suv del marchio, ovvero il Tavascan, che sarà strettamente imparentato Audi Q4 e-tron.

Ma soffermiamoci sulla prossima generazione di Cupra Formentor. Nonostante il notevole successo commerciale ottenuto da questo crossover sportivo sin dal 2020, alcuni critici hanno da sempre espresso riserve riguardo alla sua stretta somiglianza stilistica con la Seat Leon, dalla quale ha ereditato la calandra e i fari anteriori, per non parlare del design luci posteriori. Pertanto, il prossimo restyling mirerà a distinguersi in modo più netto dalla sua controparte Seat, adottando un look più audace e distintivo.

Cupra Formentor 2024 avrà un nuovo look caratterizzato da nuovi fari a forma di occhi a mandorla, con pupille costituite da un trittico di triangoli luminosi. Il nuovo gruppo ottico sarà collegato da una parte sporgente che ricorda il naso di uno squalo, sopra il quale sarà presente il moderno logo Cupra. Sotto i fari a sarà presente un'ampia presa d'aria di raffreddamento incorporata nel paraurti e nella targa.

Sulla parte laterale non sono previsti cambiamenti significativi, fatta eccezione per i nuovi cerchi, probabilmente più aerodinamici. Nella parte posteriore, si prevedono piccoli ritocchi per modernizzare la barra luminosa e, per quanto riguarda l'interno, è ancora incerto se i designer avranno il tempo di ridisegnare completamente l'abitacolo o se si concentreranno sull'evoluzione del sistema multimediale, seguendo l'esempio del restyling della cugina Golf.

I motori meno potenti della Cupra Formentor 2024 dovrebbero subire una conversione a un sistema di ibridazione leggera a 48V. Tuttavia, l'accento principale sarà sull'upgrade del propulsore ibrido plug-in, dotandolo sistematicamente di una batteria da 19,7 kWh (rispetto ai 10,6 kWh attuali), con l'obiettivo di raggiungere quasi 100 km in modalità completamente elettrica. Il modulo da 245 cavalli sarà sostituito da una nuova configurazione da 272 cavalli. Ciò che ancora resta incerto è il motore a combustione a 5 cilindri da 390 CV montato sulla versione VZ, data la crescente attenzione verso veicoli totalmente elettrici.

Il restyling della Cupra Formentor sarà lanciato entro la fine dell'anno, con la data di presentazione ancora da confermare. Per quanto riguarda i prezzi, la nuovo modello entry-level potrebbe avvicinarsi ai 42.000 euro, contro i 40.600 euro attuali.

Parallelamente, in attesa del reveal della nuova Cupra Formentor, il 2024 vedrà anche l'introduzione del Terramar, un SUV compatto strettamente imparentato con l'ultima generazione della Volkswagen Tiguan. Inoltre, è previsto un restyling anche per la Cupra Born del quel però ancora non abbiamo informazioni.