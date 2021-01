La Cupra Formentor punta al cinque cilindri Audi da 400 CV

La gamma Cupra Formentor potrebbe arricchirsi a breve di un nuovo modello di punta dotato del cinque cilindri in linea turbo Audi. Il SUV spagnolo, pizzicato presumibilmente nel potente futuro allestimento in alcune foto spia, prenderà in prestito molta tecnologia dall'apprezzato Audi RS Q3.

La Cupra Formentor è costruita sulla piattaforma MQB Evo del Gruppo Volkswagen, condivisa con altri prodotti recenti quali Golf 8, la cui versione cinque cilindri è stata al vaglio, e Škoda Octavia. Si tratta del primo SUV del gruppo a sfruttare la variante Evo, l'approdo del cinque cilindri è un passo importante anche per lo sviluppo di altri SUV dotati della medesima piattaforma. Il propulsore della RS Q3 è un 2,5 litri capace di sprigionare 400 CV di potenza e 480 Nm di coppia massima. Il SUV della casa dei quattro anelli sfrutta il consueto sistema di trazione integrale Quattro ed è equipaggiato con un cambio a doppia frizione a 7 rapporti.

In attesa dei dati tecnici e dell'ufficializzazione del nuovo allestimento da parte del Gruppo Volkswagen possiamo ipotizzare due scenari: in assenza di piani per una RS Q3 più performante è probabile che la Formentor a cinque cilindri monterà una variante leggermente depotenziata del motore, in caso di RS Q3 più potente nel prossimo model year supponiamo l'adozione dell'attuale propulsore da 400 CV nel crossover spagnolo. Le gerarchie vanno rispettate.

Il mercato dei SUV sportivi è in crescita esponenziale, una categoria un tempo ossimoro. In attesa della versione "super" vi consigliamo la nostra prova del Cupra Formentor da 310 CV. (foto cover Carpix)