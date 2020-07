CUPRA el-Born, ecco l'elettrica con 500 km di autonomia del marchio SEAT

Spesso i grandi brand internazionali si dilettano con sub-brand votati al lusso oppure alla sportività, per differenziare le loro line-up. SEAT lo fa con CUPRA, marchio ad alte prestazioni che ora ha la sua prima auto 100% elettrica. Ecco finalmente la CUPRA el-Born.

Questo nuovo modello elettrico sarà costruito a Zwickau, in Germania, l'impianto del Gruppo Volkswagen che appena qualche settimana fa ha chiuso i rubinetti della produzione a benzina dopo ben 116 anni. Parliamo di una vettura dinamica e capace di eccezionali prestazioni, lo scatto da 0 a 50 km/h infatti è possibile in soli 2,9 secondi.



Il controllo dinamico dell'assetto DCC Sport, sviluppato in esclusiva sulla piattaforma MEB della CUPRA el-Born, modifica l'altezza della vettura (di base sportiva) per adattarsi anche a terreni più impervi. Nel pianale inoltre troviamo una capiente batteria da 77 kWh (usabili, totali 82 kWh) capace di garantire fino a 500 km di autonomia.



Per recuperare 260 km inoltre alla CUPRA el-Born bastano 30 minuti di ricarica veloce. A bordo troviamo poi i nuovi sedili sportivi di tipo bucket, mentre sul volante abbiamo il selettore del profilo di guida, chiamato Drive Profile Selection, che ci permette di cambiare le impostazioni di guida con un semplice tocco. Il lancio commerciale della CUPRA el-Born è previsto per il 2021.