CUPRA, doppio scoop: la Terramar e la piccola Raval catturate

Cupra Terramar e Cupra Raval in un colpo solo. La prima catturata per la prima volta senza veli, la seconda fotografata con camuffature su tutta la carrozzeria. Il Futuro del marchio sportivo spagnolo in una foto.

La tanto attesa Cupra Terramar, che abbiamo avuto modo di vedere in dettaglio in un articolo precedente, rappresenterà una delle novità più significative di quest'anno nel panorama automobilistico. La vettura si mostra senza alcun camuffamento, mostrando un aspetto immediatamente riconoscibile (e diverso dagli altri modelli Cupra). Questa svolta arriva in un momento cruciale per il marchio: oltre la Terramar, è arrivata anche l'inaspettata comparsa della Cupra Raval, che sarà la sorella minore della celebre Cupra Formentor.

La Terramar, con dimensioni leggermente superiori alla Formentor e caratterizzata da dettagli distintivi come il vetro fisso nel montante, si distingue per la sua presenza imponente stile auto familiare. La scomparsa del pesante camuffamento che nascondeva la sua carrozzeria rivela una vettura che sembra già pronta per la produzione in serie.

Nel frattempo, la Cupra Raval, attesa con grande interesse come erede sportiva della SEAT Ibiza, si è fatta catturare nei primi test, ma è ancora avvolta nel mistero. Tuttavia, la sua imminente presentazione nel 2025 promette di svelare una vettura che si distinguerà nel segmento delle auto elettriche di piccole dimensioni. Per il momento però, tutto tace e sappiamo poco di questa vettura.

In conclusione, la svelata Cupra Terramar e l'attesa Cupra Raval rappresentano due pietre miliari nell'evoluzione del marchio spagnolo, confermando il suo impegno verso la produzione di veicoli distintivi e all'avanguardia nel panorama automobilistico internazionale.

