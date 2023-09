La CUPRA DarkRebel diventa realtà all'IAA 2023 di Monaco

CUPRA ha realizzato un suo personalissimo sogno: dare forma alla CUPRA DarkRebel, ora finalmente realtà dopo la Volkswagen Group Night all’IAA 2023 di Monaco di Baviera - dove abbiamo visto il concept GTI elettrico di Volkswagen.

Per chi non conoscesse ancora il progetto, si tratta della traduzione fisica della prima auto creata completamente nello spazio virtuale CUPRA, pensata per una nuova generazione di appassionati. La vettura finale è stata creata dopo oltre 270.000 configurazioni elaborate dalla CUPRA Tribe, e tra queste erano presenti anche quelle di ambassador come i giocatori dell’FC Barcelona Alexia Putellas, Marc ter Stegen, Ansu Fati e l’attore Daniel Brühl. Il risultato è un’auto sportiva a due posti del tutto elettrica con architettura shooting brake.

L’illuminazione è un elemento chiave del design della CUPRA DarkRebel, le linee poi figurano decise e affilate, accentuate dall’iconica firma luminosa triangolare del marchio catalano. In termini di dimensioni abbiamo 4,5 metri di lunghezza, 2,2 metri di larghezza e 1,3 metri di altezza. Le sue portiere inoltre si aprono fino a 2,2 metri di altezza. Per gli interni CUPRA ha scelto di utilizzare materiali sostenibili realizzati con bambù biodegradabile al 90%, continuando così il suo percorso di sostenibilità che riguarda da vicino anche i modelli di serie (per saperne di più leggete la nostra intervista a Francesca Sangalli di CUPRA).

"Grazie alla passione e alla creatività della CUPRA Tribe, siamo riusciti a trasformare uno dei nostri sogni più grandi in una vera e propria auto. CUPRA DarkRebel è la massima provocazione del design CUPRA. È una ribelle con uno scopo: dimostrare che le auto elettriche del futuro possono essere sportive, accattivanti ed emozionali", ha affermato Wayne Griffiths, CEO di CUPRA.