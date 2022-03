CUPRA Born alle prese con la sfida dei 1.000 Km: l'elettrica non brilla ma c'è un 'ma'

Era solo questione di tempo: ora anche la CUPRA Born è stata testata da Bjørn Nyland nella sua famosa sfida dei 1.000 Km. La 1.000 Km Challenge consiste nel fare un viaggio di 1.000 km con un'elettrica per vedere quanto tempo ci si impiega con ricariche lungo il percorso incluse.

Ebbene non abbiamo grandissime notizie, poiché la CUPRA Born 2022 con trazione posteriore RWD e batteria da 62 kWh (58 kWh utilizzabili) ha impiegato 11 ore e 30 minuti per completare il viaggio. Certo bisogna dire che all'esterno c'erano 0 gradi centigradi, dunque l'autonomia probabilmente è stata ridotta dal freddo, nessuna vettura fra le prime posizioni della classifica di Bjørn Nyland ha comunque ottenuto il suo buon risultato con un tale gelo.

La Volkswagen ID.3, sorellastra della Born con la medesima batteria, ha ad esempio concluso il viaggio in 10 ore e 45 minuti con 14 gradi centigradi esterni, dunque con 45 minuti d'anticipo rispetto alla Born: che siano queste le reali potenzialità dell'auto? Lo sapremo nel caso in cui lo youtuber norvegese deciderà prossimamente di fare un'altra prova in primavera/estate. Per ora la "sportiva" spagnola se ne sta fra gli ultimi posti della classifica, elaborata e aggiornata come sempre da InsideEVs USA.

Per saperne di più sulla Born, leggete pure la nostra prova della nuova CUPRA Born in Catalogna. A proposito di consumi invece, ecco Matteo Valenza che testa i consumi della CUPRA Born.