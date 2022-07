La CUPRA Born ottiene le 5 Stelle Euro NCAP: sicura in ogni categoria

Mentre aspettiamo con pazienza le nuove CUPRA Terramar, Tavascan e UrbanRebel (per saperne di più: abbiamo visto le nuove CUPRA al circuito di Terramar), dobbiamo segnalare il raggiungimento di un ottimo obbiettivo da parte del brand spagnolo: la CUPRA Born ha ottenuto le 5 Stelle Euro NCAP.

Il primo modello 100% del marchio spagnolo ha ottenuto punteggi molto alti in tutte e quattro le categorie in esame, compresa quella più complicata degli assistenti alla guida - dove molte vetture falliscono. La protezione degli occupanti adulti ha ottenuto un punteggio del 93%, i passeggeri bambini sono protetti all'89%, mentre gli utilizzatori vulnerabili della strada (pedoni e ciclisti) sono protetti al 73%. Sul fronte degli assistenti alla guida la Born ha ottenuto l'80%.

Fra i sistemi che hanno contribuito a ottenere le 5 Stelle abbiamo sicuramente il Traffic Sign Recognition, il Travel Assist, il Light Assist e il Pre-Crash Assist, oltre a sette airbag – incluso un airbag frontale centrale di serie. E ancora il Front Assist con sistema di frenata autonoma di emergenza e riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti, l'Emergency Steering Assist, il Side Assist, il Lane Assist e il sistema di chiamata di emergenza e-Call.

“CUPRA si impegna per offrire non solo emozioni al mondo elettrico, ma anche i massimi livelli di sicurezza nel mercato”, ha spiegato Werner Tietz, Vicepresidente Esecutivo Ricerca e Sviluppo di CUPRA. “L’abbiamo già dimostrato con CUPRAFormentor e CUPRA Leon, e abbiamo continuato sulla loro stregua in termini di sicurezza con il riconoscimento delle 5 stelle per CUPRA Born”. Qui di seguito la nostra prova della CUPRA Born in Catalogna.