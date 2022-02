La nuova CUPRA Born nelle mani di Matteo Valenza: cosa ne pensa in un nuovo video

Lo scorso mese di ottobre 2021 siamo andati fino in Catalogna per guidare la nuova CUPRA Born, prima auto 100% elettrica del marchio spagnolo che ora è arrivata anche nelle mani di Matteo Valenza: nel suo ultimo video potete scoprire ciò che ne pensa.

Imparentata con la Volkswagen ID.3, la nuova CUPRA Born ha effettivamente diversi tratti in comune con la hatchback tedesca così come parecchie differenze. Abbiamo ad esempio un infotainment differente, lo stesso presente sulle ultime CUPRA (pensiamo soprattutto al Formentor: alla guida del nuovo CUPRA Formentor da 310 CV), uno schermo centrale più grande, rifiniture più curate e un aspetto esterno decisamente più accattivante e sportiveggiante della sorellastra.

Anche il prezzo è leggermente più alto della ID.3, infatti la Born parte da 38.900 euro con la sua batteria da 58 kWh e un motore elettrico da 150 kW/204 CV. Basta però aggiungere qualche optional per superare i 40.000 euro, basti pensare che il colore Blu Aurora che tanto caratterizza il modello costa da solo 950 euro. Scegliere dei cerchi più sportivi degli standard da 18", magari degli ottimi Aero Machined Blizzard da 20", significa spendere anche 1.400 euro extra, inoltre CUPRA mette a disposizione diversi pacchetti tecnologici e feature come la Pompa di Calore a 1.000 euro e l'Head-up Display con realtà aumentata che ne costa altri 1.000 (la stessa realtà aumentata provata su Audi Q4 e-tron).

Per la guida autonoma in variante Pilot Pack M bisogna aggiungere altri 1.000 euro, mentre per il Pack L si arriva a 2.000 euro. Insomma, se volete una Born davvero completa è facile raggiungere e magari superare i 45.000 euro. Si tratta in ogni caso di una vettura dal grande carattere, che eredita tutto il DNA sportivo di CUPRA. Per sapere cosa ne pensa lo youtuber bresciano Matteo Valenza mandate pure in play il video di oggi.