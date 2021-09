La CUPRA Born elettrica finalmente in Italia: il prezzo dell'elettrica sportiva

Dopo aver visto la nuova CUPRA Born al MIMO 2021 e all’inaugurazione del CUPRA City Garage di Corso Como a Milano, anche se per una sera soltanto, l’elettrica sportiva si può finalmente ordinare in Italia - ma cerchiamo di capire a che prezzo.

Il prezzo d’attacco della nuova CUPRA Born elettrica da 150 kW/204 CV è di 38.900 euro chiavi in mano, almeno per la versione di lancio, con le prime consegne che sono previste nel corso dell’autunno. L’attesa dunque è quasi finita, fra non molto potremo guidare il primo veicolo 100% elettrico del marchio sportivo spagnolo - quello che CUPRA ha definito l’inizio di una nuova era. Un compito non semplice quello della Born, che deve tradurre la classica anima sportiva e performante del marchio in emozioni elettriche, a zero emissioni.

Lunga 4,32 metri, la CUPRA Born si inserisce a gamba tesa nel Segmento C e va a impensierire la Volkswagen ID.3 (la stessa Volkswagen ID.3 che abbiamo provato, con cui condivide la medesima piattaforma e forse qualche linea di design) ma anche la Tesla Model 3 di Elon Musk, puntando a un pubblico più giovane. Tratti distintivi sono di sicuro i gruppi ottici FULL LED di serie, l’illuminazione LED Coast-to-Coast che caratterizza il posteriore, così come lo spoiler sul portellone.

L’offerta offre cerchi che vanno dai 18” (di serie) a 20”, i cerchi da 19” e 20” sono inoltre disponibili con finiture forgiate in Copper CUPRA e con struttura AERO per migliorare l’aerodinamica e dunque i consumi, oltre alla stabilità della guida. All’interno troviamo il CUPRA Virtual Cockpit e il Media System con schermo da 12” di serie. Passando invece alla batteria, abbiamo un’unità da 58 kWh che garantisce un’autonomia di 424 km secondo il ciclo WLTP.

Grazie ai 100 kW di potenza di ricarica possiamo poi recuperare 100 km in 8 minuti di ricarica; sulla batteria vi è inoltre una garanzia di 8 anni o 160.000 km per una capacità di ricarica fino al 70%. Per chiudere il cerchio tecnologico, vi ricordiamo che la Born arriva imbottita dei migliori ADAS del momento, offre un Head-Up Display con realtà aumentata, la tecnologia Car2X con WiFi 5 GHz e la connettività CUPRA Connect GEN4.