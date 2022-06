CUPRA presenta tre nuovi modelli elettrici a Terramar: le foto live

Stiamo scrivendo questo articolo da Barcellona, più precisamente dal Circuito di Terramar, luogo simbolo che CUPRA ha scelto per anticipare i piani del suo prossimo futuro - là dov’era iniziata la sua storia quattro anni fa. Sull’intera esperienza The Unstoppable Impulse arriverà un articolo dettagliato, eccovi però un antipasto.

Sappiamo bene che il futuro di CUPRA è elettrico, ma in cosa si traduce questo in termini materiali? Entro il 2025 vedremo tre nuovi modelli elettrici dal marchio catalano, nello specifico il SUV CUPRA Terramar, CUPRA Tavascan e la citycar elettrica CUPRA UrbanRebel.

Partiamo dal CUPRA Terramar, un SUV da 4,5 metri che vanterà una nuova tecnologia Plug-in Hybrid - con batterie capaci di arrivare a 100 km di autonomia. Già oggi Formentor può vantare motorizzazioni Plug-in Hybrid (abbiamo provato il CUPRA Formentor VZ e-hybrid 2022), a partire dal 2024 però verranno migliorate prestazioni e autonomie, dobbiamo dunque aspettarci un’autentica rivoluzione tecnica.

Rivoluzione che riguarda anche il CUPRA Tavascan, una versione di serie che sarà incredibilmente vicina al concept mostrato per la prima volta da CUPRA nel 2019. Il mercato 100% elettrico però sarà stravolto soprattutto dalla CUPRA UrbanRebel (ammirate la nuova CUPRA UrbanRebel Concept), una compatta da 4,05 metri capace di offrire fino a 226 CV/166 kW di potenza e fino a 440 km in versione Extended Range. Sul fronte dell’accelerazione avremo uno scatto 0-100 km/h possibile in 6,9 secondi, insomma una citycar elettrica tutto pepe in pieno stile CUPRA. Questa la summa estrema dell’evento CUPRA 2022 a Terramar, a presto con l’articolo dedicato con maggiori informazioni e foto scattate sul posto.