Ecco il cuore che muoverà la BMW LMDh a Daytona: un motore V8 ibrido derivato dal DTM

A partire da Gennaio 2023 il mondo delle competizioni GT accoglierà una nuova categoria di prototipi, ossia le LMDh (Le Mans Daytona hybrid), che hanno stuzzicato il palato di tante case automobilistiche che hanno quindi decido di gettarsi di nuovo nella mischia. Tra queste c’è anche BMW con la M Hybrid LMDh, e questo è il suo motore.

A pochi giorni dalla presentazione BMW ha tolto i veli dal cuore che alimenterà la sua nuova vettura da competizione: si tratta di un motore V8, denominato P66/3, che ha una cilindrata di 4.0 litri e eroga 640 CV e 650 Nm di coppia, con zona rossa impostata a 8.200 giri/min, e funge anche da elemento portante nella struttura della M Hybrid V8.

E se siete appassionati dei motori da corsa bavaresi, la sigla potrebbe suggerirvi qualcosa: questo propulsore è infatti un’evoluzione derivata dal P66/1, ossia il motore V8 aspirato che giaceva sotto al cofano delle M4 DTM nella stagione 2017 e 2018.

“Durante la fase di valutazione, abbiamo anche dato un'occhiata al motore turbo a quattro cilindri P48 della BMW M4 DTM e al motore turbo a otto cilindri P63 della BMW M8 GTE, ma potenziali problemi con la durata del P48 e il peso elevato del P63 erano considerazioni negative”, ha spiegato Ulrich Schulz, Head of Drivetrain Design in BMW M Motorsport.

Questo motore si è poi evoluto nel P66/2 con l’aggiunta di un doppio turbo, fino arrivare all’unità odierna, a cui è stata implementata la parte del sistema ibrido, come vuole il regolamento LMDh. I dettagli riguardanti la parte elettrica non sono molti, ma è costituita da un motore, un inverter e una batteria ad alto voltaggio.

A questo punto non vediamo l’ora di vedere l’auto debuttare in pista il prossimo 28 e 29 gennaio 2023 in occasione della 24 ore di Daytona, dove vedremo all’opera anche la Porsche 963 LMDh presentata a Goodwood.