Cuore Ferrari e muscoli australiani: questa Holden Torana GTR è folle

L'Australia a volte sembra un universo parallelo, non stupisce quindi che una delle sue auto leggendarie, la Holden Torana, sia pressoché sconosciuta in continenti che non siano l'Oceania. La Torana che vedremo oggi è un veicolo personalizzato da Castlemaine Rod Shop, con un motore che romba in italiano.

In particolare si tratta di una Holden Torana GTR, parte della serie LC con cui partì la seconda generazione del modello. Costruita dal 1969 al 1971, di serie era equipaggiata con un sei cilindri da circa 150 CV.

La storia di questa Torana è travagliatissima. In Australia è stata dotata di un V8 e di un allestimento personalizzato da hot rod. La vettura è poi rimasta bloccata negli Stati Uniti durante quella che doveva essere una breve visita: la pandemia di Covid-19 aveva iniziato il suo corso. Durante la sua permanenza forzata il V8 sovralimentato è stato venduto e così è nata la necessità di trovare un nuovo poderoso propulsore.

Il candidato perfetto si è rivelato il Ferrari F133. Cioè il 12 cilindri a V della Ferrari 612 Scaglietti, qui nella particolare versione shooting brake di Vandenbrink Design. Questo V12 da 5,7 litri è capace di sprigionare 540 CV di potenza massima e 588 Nm di coppia.

L'adozione di questo motore non è stata esente da sfide. Non esistono kit già pronti per inserire un V12 Ferrari in una Torana. Tutto è stato adattato "a mano", rielaborando l'intero assale anteriore. Per far funzionare il blocco è stata montata una trasmissione automatica Powerglide.

Non vediamo l'ora di vedere la Torana da 540 CV in azione. Gli swap Ferrari sono una rarità per la mancanza di materia prima. Molti di essi plasmano vetture leggendarie e discusse, come la bizzarra Jerrari del 1969. (immagini Castlemaine Rod Shop)