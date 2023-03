Cuoca Rossella: 'Michael Schumacher mi manca, ecco qual era il suo piatto preferito'

Il principale quotidiano tedesco, la Bild, ha intervistato quella che da tutti è conosciuta come “Mamma Rossella”, ovvero, la cuoca del ristorante Montana dove Michael Schumacher andava spesso a mangiare ai tempi della Ferrari.

Il ristorante si trova vicino al percorso di Fiorano, la casa della Ferrari, e sono molti i piloti di Formula 1, ma anche ingegneri, manager e tecnici, che sono passati, e continuano a passare, da quel locale per pranzare e cenare. Ovviamente non mancano i “comuni mortali” che sperano magari di trovare qualche loro beniamino nel tavolo a fianco.

Mamma Rossella ha raccontato che il piatto preferito di Schumi erano le tagliatelle al ragù, un classico della cucina emiliana, e insieme al Kaiser vi era quasi sempre Jean Todt. “Aspetto la vittoria dal 2007 – ha raccontato la cuoca - continuo a sperare. Leclerc e Sainz? Spero vincano. Sono entrambi bravi ragazzi. Charles mi sembra un po’ più forte. Ma è solo una mia sensazione, lo so non esattamente”.

Mamma Rossella ammette di pensare spesso e volentieri a Michael Schumacher: “Ogni giorno. Ho anche molte foto di lui qui, penso a lui sempre. Mi manca il mio amico”. Ovviamente nel ristorante modenese ha pranzato anche Mick, il figlio del 7 volte campione del mondo: nel ristorante troviamo il suo casco.

Peccato però che il giovane pilota svizzero abbia lasciato la Ferrari per trasferirsi in Mercedes, come terza guida: “Mi è dispiaciuto molto che non abbia rinnovato perché penso che fosse adatto alla Ferrari – ha detto ancora la cuoca - ma la vita va avanti, vorrei augurargli il meglio”.

Rossella ha conosciuto bene anche Sebastian Vettel, altro ex pilota della Rossa che ha appeso il casco al chiodo al termine del campionato del mondo di Formula 1 2022: “Penso che sia un peccato. Quando Sebastian è venuto al ‘Montana’ per la prima volta, ho scoperto somiglianze tra Sebastian e Michael. Speravo che potesse diventare anche campione del mondo con la Ferrari. Sfortunatamente, né lui né a un altro campione del mondo negli ultimi anni”.

E di Michael Schumacher ha parlato in questi giorni anche Jean Todt, svelando una particolare clausola nel suo vecchio contratto con la Ferrari. Eddie Jordan ha invece aggiornato le condizioni di salute di Schumacher: “E' lì ma è come se non ci fosse”.