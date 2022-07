Questo cubo offre cibi, bevande e una Nintendo Switch alle auto Tesla in ricarica

Chi possiede un'auto elettrica lo sa bene: spesso le colonnine di ricarica si trovano in posti isolati e sperduti, dove attorno c'è poco o nulla. Tesla vuole cambiare tutto creando enormi cubi con distributori automatici di caffè, cibo e quant'altro.

Solitamente le stazioni di ricarica più grandi si trovano accanto a centri commerciali e autogrill (in Italia ad esempio ci sono le colonnine Free to X), ce ne sono tante altre più piccole però situate in luoghi abbandonati, in mezzo al nulla. Può succedere anche negli Stati Uniti e in altri Paesi d'Europa per molte stazioni di raccordo, che Tesla vuole trasformare in piccoli hub automatici. Le immagini che vedete arrivano ad esempio dalla Germania e ritraggono un enorme cubo installato vicino a un Tesla Supercharger.

Un cubo pieno di ogni ben di Dio, abbiamo ad esempio dei bagni pubblici, una zona lounge, una zona relax con tanto di Nintendo Switch con cui giocare, distributori automatici di cibo e bevande, infatti non serve personale per portare avanti un posto simile. Tesla ha realizzato questa stazione in collaborazione con bk World, solo la prima di un'intera serie di "cubi" che da qui a cinque anni sorgeranno in 300 location d'Europa. L'idea in realtà è di bk World e non è chiaro quante di queste stazioni sorgeranno accanto ai Supercharger, è possibile che alcune di queste prenderanno vita anche accanto ad altri marchi, pensiamo a IONITY e a Enel X.