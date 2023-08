CTO Lamborghini: 'Prima elettrica? Quando uscì la Huracan Sterrato dissero che era una m*'

E' stata ufficialmente presentata pochi giorni fa la Lamborghini Lanzador, concept della Ultra GT Elettrica del Toro. Si tratta di un prototipo che probabilmente sarà molto simile alla vettura finale di serie, e che rappresenta nel contempo una rottura quanto una congiunzione con il passato.

La rottura deriva ovviamente dal fatto che Lamborghini mai prima d'ora aveva realizzato una vettura elettrica, la congiunzione invece, riguarda le forme, riconoscibilissime e associabili fin da subito al prestigioso marchio di Sant'Agata Bolognese.

Il mondo automotive sta attraverso una vera e propria rivoluzione, e ovviamente anche il Toro ne sta facendo parte così, dopo che Lamborghini ha detto definitivamente addio a tutti i modelli a benzina, lasciando spazio agli ibridi, ora si appresta ad entrare a piè pari nel mondo degli EV.

Rouven Mohr, CTO dell'azienda, ha svelato gli obiettivi della casa bolognese, a cominciare da quello di voler stravolgere il settore delle supercar elettriche: "Uno dei nostri obiettivi di sviluppo più importanti è quello di ridefinire il comportamento elettrico di una Lambo. La gente si aspetta che una Lamborghini sia un po’ più rude , un po’ più, lasciatemelo dire, meno liscia, e così via. Molte auto elettriche hanno le stesse prestazioni, non c'è alcuna differenza. Al momento stiamo ridefinendo esattamente questo comportamento e abbiamo molte idee”.

L'idea di Lamborghini è quella di lasciare all'automobilista il massimo controllo possibile: “Possiamo realizzare per la prima volta funzioni che non sarebbero neppure immaginabili in un’auto a combustione. Ad esempio, stiamo già lavorando sul torque vectoring (il controllo dinamico della trazione ndr). E questa è solo una caratteristica”.

Sul fatto di voler puntare su un modello 2+2 alto da terra, Mohr ha aggiunto e concluso: "È un po' coraggioso per noi dire: 'Ok, ci crediamo', e lo facciamo. Pensiamo ad esempio alla Huracán Sterrato. Nessuno chiedeva questo tipo di macchina. All'inizio tutti dicevano: 'Oh andiamo, cos'è questo? Questa è me*da. Cosa ci fai con questa vettura?' Adesso la gente, soprattutto se ha già sperimentato lo stile di guida della Sterrato, la adora”.