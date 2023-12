CTO BMW prova la Fiat 500e Abarth: 'Sound fake di cattivo gusto, da noi non ci sarà mai'

BMW non sembra intenzionata ad introdurre il suono artificiale sulle proprie auto elettriche. Lo ha spiegato chiaramente il CTO del marchio, Frank Weber, parlando con la stampa negli scorsi giorni.

Il manager dell'azienda dell'elica ha raccontato di aver provato una Fiat elettrica "molto rumorosa", e il risultato non l'ha soddisfatto. Weber non la nomina mai ma l'unica Fiat green con il finto sound di scarico è la Fiat 500e Abarth di conseguenza è molto probabile che lo stesso faccia riferimento proprio a tale vettura.

“Sì può fare – ha raccontato – ma penso che non sarebbe in linea con ciò per cui è conosciuta la BMW”, per poi aggiungere: “Come si dice 'di cattivo gusto' in tedesco?”. Niente sound sintetico e neanche la cambiata fake.

Quest'ultima è una soluzione che numerose aziende stanno adottando per restituire al guidatore dell'elettrico le stesse sensazioni del termico e fra le varie case automobilistiche spicca senza dubbio Toyota, che ha presentato il suo cambio per le auto elettriche in stile Fast & Furious.

Frank Weber ha però rimandato al mittente tale soluzione, spiegando di essere concentrato su altro al momento, per quanto riguarda le future sportive del marchio bavarese. "Rimarrai sorpreso dal modo in cui guidano i diversi veicoli quando vedrai la prossima generazione”, ha aggiunto il CTO di BMW a riguardo.

“Il motore elettrico è molto preciso – ha specificato - molto più fluido di un motore a combustione, che può comunque sembrare un po' goffo a causa del turbocompressore”. In ogni caso, guai a dare per morti i motori termici BMW: “Abbandonerebbe totalmente gli ICE? E' una totale sciocchezza. Innanzitutto non è vero. E in secondo luogo, non è nemmeno vero dire che non ci sia più niente da fare in questo campo. Siamo fermamente convinti che i nostri modelli convenzionali con motore a combustione interna, insieme agli sviluppi che abbiamo in serbo per la nostra prossima generazione di modelli elettrici, porteranno a un'ulteriore crescita per BMW”.