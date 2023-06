CT-1, ecco l'auto che si trasforma: con 16mila euro potrete parcheggiare ovunque

La tecnologia applicata alle auto sta facendo passi da gigante negli ultimi anni, e l'esempio lampante è rappresentato dalla CT-1, una vettura sviluppata dalla start up di Tel Aviv, City Transformer, prodotta anche in Italia, dall'azienda di Torino Cecomp.

Dopo la microcar svedese venduta in scatole tipo Ikea, e la Liux Geko, microcar EV con la carrozzeria fatta di piante, arriva l'auto che si restringe. Si tratta di un modello ovviamente elettrico con una velocità massima di 90 km/h e un'autonomia di 180 chilometri.

La sua particolarità principale è appunto quella di restringersi, passando da 1,4 metri a un metro, quindi “eliminando” 40 centimetri di spazio che possono risultare vitali in caso di parcheggi ristretti o magari per destreggiarsi fra le auto nel traffico cittadino.

Al momento è in programma una produzione di 10mila unità, e nel codice italiano è stata classificata come microcar, quindi guidabile senza patente dai 16 anni in su.

Quando la CT-1 si “trasforma” si allunga di 20 centimetri per ogni lato, con tutto lo chassis che si estende, e in futuro è ipotizzabile un nuovo modello, visto che l'azienda avrebbe già in programma la CT-2.

Ovviamente la tecnologia si paga, visto che l'auto prodotta da City Transformer non è proprio a portata di tutti tenendo conto che ha un costo di 16mila euro secondo le ultime indiscrezioni, ma in ogni caso più o meno in linea con il prezzo dei quadricicli elettrici senza patente, che sono in vendita attorno ai 12, 14 e 16mila euro, salvo qualche rara eccezione.

Il mercato delle “microline” sta diventando sempre più interessante negli ultimi mesi, e a breve è in arrivo anche quella che sarà probabilmente la regina, leggasi la nuova Fiat Topolino, di cui Stellantis ha rilasciato la prima immagine ufficiale negli scorsi giorni. Bisognerà capire se sarà un settore che prenderà piede o meno, e come sempre molto dipenderà dall'aspetto economico