Le auto GM che si guidano da sole sono un successo: il servizio robotaxi si espande

General Motors punta a estendere ulteriormente il suo servizio di robotaxi, i taxi autonomi Cruise che stanno popolando da qualche mese a questa parte gli Stati Uniti. Il lasciapassare a GM è giunto dalla scorsa estate, e la nota casa automobilistica USA ha iniziato la distribuzione dei suoi taxi partendo dalla città di San Francisco.

Cruise, la divisione dei robotaxi di GM, ha dei piani ambiziosi e l'obiettivo è quello di lanciare nel futuro prossimo i propri servizi in molte città degli Stati Uniti e nel contempo in altri mercati, quindi anche oltre i confini nazionali. Il 2023 sarà quindi l'anno di svolta per il taxi robotico del colosso di Detroit e a segnare l'accelerazione dello stesso sarà l'entrata in produzione di massa di Origin, il mezzo creato appositamente per il servizio taxi ehe utilizza comunque un pilota dietro al volante per questioni di sicurezza.

Stando a Gil West, responsabile della divisione Cruise, grazie a questo “boost” di produzione nel giro di pochi mesi il servizio andrà a coinvolgere “migliaia di veicoli”. Le prossime destinazioni dovrebbero essere Austin in Texas e Phoenix in Arizona e di fatto si rispecchierà lo stesso schema attualmente applicato nella città della baia, e che fino a oggi è apparso riuscito. Ma le mire espansionistiche di GM non finiscono qui visto che la multinazionale a stelle e strisce ha presentato sul proprio sito web un prototipo di Origini con tanto di armadietto per le merci, attualmente in uso (in fase di test) da parte della catena di supermercati Walmart: l'azienda lo sta utilizzando in otto punti vendita nell'area metropolitana di Phoenix per consegnare i prodotti e tale funzione ha "il potenziale per diventare una parte importante del business", ha detto ancora West.

Nonostante Cruise abbia mostrato qualche problema a San Francisco, GM crede ciecamente nel suo progetto di robotaxi e lo stesso stanno dimostrando anche altri grandi protagonisti del settore auto come Ford e Volkswagen, ma anche Uber Eats e il suo robot con ruote per consegnare il cibo. Per il futuro GM intende investire due miliardi di dollari all'anno nelle auto a guida autonoma, per un investimento totale di 50 miliardi entro il 2030. Al momento i robotaxi Cruise in funzione a San Francisco sono 30.