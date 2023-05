Crown Sport, il nuovo SUV di Toyota: ma quel muso non vi ricorda qualcosa?

É stato annunciato negli scorsi mesi da Toyota il ritorno del marchio Crown, glorioso “brand” della stessa azienda nipponica, sia negli Stati Uniti quanto nel Vecchio Continente. Quattro i modelli presentati fra cui spicca senza dubbio la Crown Sport.

Il SUV è giunto in queste ore sul mercato di Taiwan e si tratta nel dettaglio di un crossover che Toyota ha presentato in una riconoscibile colorazione rossa e il cui frontale ricorda una supercar a noi ben nota.

Stiamo parlando precisamente del SUV più potente sul mercato, leggasi la Ferrari Purosangue, vettura posseduta anche da John Elkann, e che rappresenta una rottura con la storia di Maranello, che fino ad oggi non si era mai spinta in questo mercato.

Fatto sta che il richiamo della Crown Sport alla Purosangue lo si può notare in particolare nel frontale e precisamente nelle luci anteriori. La vettura nipponica presenta infatti due linee di fari molto sottili messi in diagonale come due graffi, la stessa identica soluzione adottata appunto dalla Purosangue.

Similitudini possiamo ritrovarle anche nella forma delle pance laterali, mentre il posteriore appare differente rispetto al bolide del Cavallino Rampante. Nel dettaglio la Crown Sport presenterà una lunghezza di 4,71 metri, 1,88 di larghezza e 1,56 di altezza e la stessa entrerà in produzione nel prossimo autunno sbarcando prima oltre oceano e in seguito in Europa.

Non sarà una vettura elettrica ma presenterà due motorizzazioni full hybrid e ibrida plug-in. Il prezzo non é ancora stato ufficializzato ma sicuramente la Crown Sport costerà meno della Ferrari Purosangue che i media americani hanno accolto in maniera un po’ tiepida per via del costo ritenuto da loro un po’ esagerato.

In ogni caso, per farsi un’idea del listino prezzi, basti pensare che in America la Crown Crossover, facente parte della stessa famiglia della Sport, é in vendita dal 2022 con motori full hybrid 2.4 e 2.5 fino a 340 CV e prezzi di partenza attorno ai 40.000 dollari che al cambio fanno circa 36.000 euro, di conseguenza é ipotizzabile una cifra per il Crown Sport che non si discosti di molto.