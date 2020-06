Il crossover Volkswagen ID.4 si mostra in nuove foto spia: somiglia a una Kia?

Nell'ultimo anno abbiamo imparato a conoscere bene la Volkswagen ID.3, prima elettrica della famiglia ID che verrà consegnata a partire dalla prossima estate. Ma come sarà la nuova Volkswagen ID.4?

Per il marchio tedesco si tratta di un modello chiave per diverse ragioni. La ID.3 è una sorta di hatchback per tutta la famiglia, molto vicina per dimensioni (anche un po' più voluminosa) della Tesla Model 3. La ID.4 invece sarà un crossover all-wheel drive, apparterrà dunque a uno dei segmenti più battuti e richiesti del momento.

Inoltre sarà la prima della famiglia ID a sbarcare negli Stati Uniti, la ID.3 infatti sarà un'esclusiva europea. Torniamo dunque alla domanda iniziale: come sarà questa attesa Volkswagen ID.4? Fino a oggi abbiamo avuto foto spia non sempre chiare, questa volta invece le linee del crossover sono alquanto esplicite e hanno già fatto partire le prime lamentele sul web. Gli utenti infatti lamentano una somiglianza esplicita con i SUV a marchio Kia, lasciamo però a voi i commenti.

Guardando alla scheda tecnica, dovremmo avere il doppio motore elettrico (la ID.3 ne ha uno in tutte le sue versioni) per una potenza combo di circa 300 CV. La batteria installata a bordo dovrebbe garantire 500 km secondo lo standard WLTP, Volkswagen però potrebbe offrire diversi range. Per vedere più foto vi rimandiamo sul sito Motor1.com che ha pubblicato gli scatti.