Crossover elettrico Ford basato sulla Mustang: arriva il primo teaser ufficiale

Non molto tempo fa Ford ci aveva parlando di un revival della Mustang Mach 1, incarnato in un crossover elettrico. L'idea non aveva in realtà stuzzicato i tanti appassionati, che avevano in mente idee ben diverse per un vero erede legittimo, quindi Ford ha cambiato nome al progetto, presentandolo come qualcosa di completamente nuovo.

Potete vedere il teaser del nuovo Crossover EV a questo indirizzo, sotto forma di un video di appena 22 secondi, il quale mostra in modo molto ravvicinato un modello d'argilla a dimensioni reali della macchina, intramezzato da veloci flash che ne suggeriscono la sagoma e i tratti. Alla fine appare anche una data, e cioè il 17 Novembre 2019, giorno durante il quale il progetto sarà completamente srotolato davanti ai nostri occhi. Si tratta della Domenica durante la quale si tiene il Salone di Los Angeles, quindi tenetevi pronti.

Motor1, portale automobilistico statunitense, ha contattato Ford per ricevere rassicurazioni sull'affidabilità del teaser, e la casa automobilistica ha risposto di poter prendere seriamente le informazioni divulgate, confermando che ci troviamo davanti a materiale comunicativo ufficiale. Infine ha promesso che nuove informazioni giungeranno presto alle nostre orecchie.

Al momento comunque sappiamo ben poco sulla nuova vettura, il progetto parta dalle basi poste dalla attuale Mustang, e rappresenti la prima auto completamente elettrica dell'offerta Ford. Il marchio di General Motors non è stato quindi molto rapido nel lanciarsi verso le alimentazioni alternative, ma potrebbe in effetti ben presto rimediare.

Per quanto riguarda il nome Ford è stata molto cauta, rimandando ogni volta l'argomento quando è stato aperto. I rumors d'altro canto affermano che il veicolo potrebbe prendere il nome di Mach-E, anche se sembra una scelta nelle corde di Ford.

In ogni caso vi invitiamo di nuovo a restare sintonizzati per il giorno preannunciato, e per ingannare l'attesa potreste leggere questa notizia che parla di autonomia e possibili versioni del SUV, oppure questo video trapelato su Facebook, che ne ritrarrebbe l'estetica.