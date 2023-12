Crollo dell'usato e batterie: perché noleggio e leasing sono perfetti per gli EV

Pur riconoscendo alcune oggettive criticità, come ad esempio un’infrastruttura di ricarica non ancora matura, su queste pagine siamo totalmente a favore delle auto elettriche, le guidiamo praticamente per il 95% dell’anno. Tuttavia l’acquisto potrebbe non essere un’ottima soluzione in questo momento storico e vi spieghiamo perché.

In Italia siamo abituati a pensare all’automobile come a un bene privato, un investimento a lungo termine che deve durarci almeno 8-10-12 anni. Con le termiche è un pensiero che ancora funziona, con le auto elettriche attuali invece la convenienza si sta spostando sempre più verso soluzioni alternative come il noleggio a lungo termine oppure il leasing. La convenienza, intendiamoci, non è strettamente economica, anzi, molto probabilmente con un noleggio o un leasing andremmo a spendere sicuramente di più rispetto a un classico finanziamento sul medio periodo (2-3-4 anni) senza poi avere nulla in mano; parliamo di una convenienza a 360 gradi che riguarda più fronti.

Il primo potrebbe essere spiegato con l’attuale crisi del mercato dell’usato elettrico: le auto elettriche usate con qualche anno sulle spalle vengono vendute con estrema fatica. Gli utenti hanno paura di acquistare veicoli con batterie già consumate, oppure modelli poco efficienti che non godono delle ultime tecnologie (questa Volkswagen e-Golf vale meno di 3.500 euro). Questo ha fatto crollare i prezzi dell’usato elettrico un po’ in tutto il mondo, salvo per alcuni modelli mainstream come ad esempio le Tesla. Ricorrere al noleggio o al leasing per qualche anno vi mette al riparo dal ritrovarvi fra le mani un oggetto dal valore ridotto nel giro di pochi anni; a tal proposito diversi produttori offrono sin da subito il Valore Garantito associato al leasing, una somma che al termine del vostro contratto vi viene garantita e non può scendere neppure se il mercato crolla all’improvviso (con Kia EV9 debutta la formula Kia Flex in Italia).

Poco sopra abbiamo detto che il crollo dell’usato elettrico dipende anche da modelli che, in un certo qual modo, sono invecchiati precocemente. Questo dipende dalle tecnologie che stanno avanzando velocemente: con il termico ormai questo non si verifica più, con gli EV invece basta fare un salto di 2 anni per avere modelli più performanti a livello di potenza, autonomia, peso, prezzo, con feature aggiuntive importanti come pompe di calore, radar, LiDAR e chi più ne ha, più ne metta. Acquistare un EV oggi con l’idea di tenerlo per 10 anni, oppure di rivenderlo dopo 5-6, potrebbe essere una pessima mossa anche per via delle tecnologie che invecchiano velocemente.

Sempre a proposito di tecnologie, le batterie di un’auto elettrica perdono capacità con il tempo, è purtroppo un fenomeno chimico che affligge qualsiasi dispositivo a batteria, dagli smartphone alle automobili per l’appunto. Anche se le batterie possono sopravvivere senza grossi problemi per 14-15 anni, anche già dopo 8-10 anni di utilizzo la capacità totale potrebbe essere inferiore al 80-90%, il che si traduce in meno autonomia rispetto al veicolo nuovo. L’industria sta lavorando a batterie più affidabili e gli attuali accumulatori sono comunque più duraturi di altri con qualche anno sulle spalle, in questo preciso momento però potrebbe essere un’ottima idea affidarsi al noleggio/leasing anche per scongiurare cali di capacità. Con un contratto di 2-3-4 anni avremmo la certezza di sfruttare l’auto elettrica sempre al massimo delle sue potenzialità, passando magari a un nuovo modello alla fine del contratto e riprendere il ciclo da zero.

A livello di costi mensili potrebbe essere uno sforzo maggiore rispetto a un classico finanziamento, tuttavia con il noleggio/leasing potremmo evitare parecchie grane potenziali. Addirittura con i pacchetti All Inclusive non dovremmo neppure preoccuparci delle tasse relative al veicolo, dell’assicurazione, della manutenzione ordinaria o straordinaria, anche se questi dettagli dipendono sempre dal contratto che stipulate. Ultimo punto a favore di queste formule alternative: sono perfette per chi è incuriosito dall’elettrico ma non è ancora sicuro di fare questo “salto nel vuoto”. Diverse compagnie permettono di stipulare un contratto con un’auto elettrica con possibilità di tornare al termico dopo pochi mesi nel caso in cui l’esperienza non sia di nostro gradimento (la Volkswagen ID.3 si noleggia ad anticipo zero con ID.eal).

Anche se nel 2024 stanno per arrivare i nuovi incentivi auto, le formule di noleggio o leasing sono sempre più utilizzate nel nostro Paese e potrebbero rappresentare una soluzione perfetta per guidare un’auto a zero emissioni sempre nuova senza incappare in potenziali trappole come la perdita di capacità della batteria oppure il crollo del prezzo dell’usato dopo pochi anni di utilizzo. Finché il mercato e le tecnologie non si stabilizzeranno, e ci vorrà almeno un decennio se non di più, acquistare privatamente un’auto elettrica comporterà sempre qualche rischio aggiuntivo rispetto a una termica.