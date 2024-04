Il crollo di Tesla nel primo trimestre 2024: si torna sotto le 400.000 auto consegnate

Con la fine di marzo 2024 si è chiuso anche il primo trimestre dell’anno, per aziende come Tesla è dunque tempo di importanti bilanci. Per Elon Musk e soci però il Q1 2024 non rimarrà negli annali...

I risultati diffusi dalla stessa Tesla poche ore fa sono comunque buoni, sia chiaro, rappresentano però una sorta di battuta d’arresto rispetto al Q4 2023. Il brand americano ha infatti consegnato “solo” 386.810 veicoli nei primi tre mesi del 2024; 369.783 di questi sono stati Model 3 e Model Y, mentre “altri modelli” hanno aggiunto 17.027 unità. È curioso vedere come Tesla non separi i dati di Model S/Model X da quelli del Cybertruck, forse perché le consegne del pick-up vanno ancora a rilento a causa della produzione, ma è solo una supposizione.

Proprio in merito alla produzione, abbiamo avuto dati leggermente migliori, dobbiamo dunque aspettarci una leggera risalita delle consegne ad aprile 2024. Nel Q1 di quest’anno Tesla ha prodotto 412.376 Model 3/Model Y e 20.995 Model S/Model X/Cybertruck, per un totale di 433.371 vetture. Per avere un confronto diretto con il Q4 2023, in quel trimestre Tesla aveva prodotto 494.989 vetture e consegnato 484.507 unità; nel Q3 2023 invece i modelli consegnati ai clienti erano stati 435.059, il calo dunque è palpabile. Volendo fare un confronto con il Q1 2023, le auto consegnate erano state 422.875, dunque nonostante l’aggiunta di un modello alla line-up il marchio americano ha comunque subito una sorta di stop. Probabilmente pesa l’ondata di pessimismo che sta investendo l’Europa, con diversi Paesi che hanno fermato o ridotto gli incentivi, Italia compresa, con il nuovo Ecobonus che dovrebbe partire soltanto a maggio.

