Tutti crollano tranne Elon Musk: investitori pronti a scommettere su Tesla

L'emergenza legata al Coronavirus ha acceso ulteriori riflettori sulla crisi dell'automotive, con grandi colossi mondiali che stanno perdendo cifre importanti in borsa. Non tutti però stanno crollando, c'è un'azienda che si mantiene salda "al comando": è Tesla, la società su cui gli analisti e gli esperti sono pronti a scommettere.

Guardando alle recenti valutazioni azionarie, Ford è in perdita del 45% rispetto allo scorso anno, GM del 40%. Persino Toyota, l'azienda automotive che vale di più al mondo, è in ribasso del 15%. Tesla dal canto suo, in barba al clima apocalittico, fa segnare un +80% rispetto al 2019, con gli investitori pronti a scommettere i loro soldi su Elon Musk quando si parla di auto elettriche e guida autonoma.

A dirlo è anche l'analista di Morgan Stanley Adam Jonas, che ha dichiarato: "In quello che si preannuncia un anno straordinariamente impegnativo per l'industria automobilistica globale, molti investitori stanno rivalutando i produttori tradizionali e guardando Tesla sotto una nuova luce". La stessa Morgan Stanley ha prodotto un sondaggio secondo cui il 56% degli investitori intervistati sarebbe pronto a scommettere su Tesla, contro il 24% di Toyota e il 20% di GM. Che Elon Musk abbia definitivamente vinto la sua sfida di credibilità, messa più volte in discussione negli anni passati?