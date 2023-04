Crolla un parcheggio multipiano a New York: i veicoli attuali sono troppo pesanti?

Di recente abbiamo toccato il tema dei parcheggi multipiano a rischio per il peso eccessivo dei veicoli moderni, e nemmeno a farlo apposta, oggi ci troviamo a parlare di un disastro di questo tipo: un parcheggio a più piani di Manhattan è collassato su se stesso causando un morto e diversi feriti.

L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri, lungo la Ann Street nel distretto finanziario di Manhattan, quando intorno alle 16:00 l’edificio ha iniziato ad implodere: il tetto ha ceduto per primo, finendo rovinosamente sul terzo piano dello stabile, e così via.

Durante il crollo c’erano sei operai al lavoro all’interno del parcheggio, e se per quattro di loro si può parlare di fortuna, non si può dire lo stesso per l’uomo che è rimasto vittima del crollo, schiacciato dalle macerie. Un altro invece si è salvato in extremis dai detriti perché nel momento del crollo si trovava all’interno di un ascensore della struttura.

Come evidenziato da diverse fonti in giro per il mondo, le auto attuali sono molto più pesanti rispetto agli anni in cui le strutture vennero costruite e questo è già di per sé un possibile problema da non sottovalutare, ma in questa circostanza pare che ci fossero già delle criticità nella struttura, precedentemente segnalate nel 2003 e nel 2010. In ogni caso, pare che il collasso sia stato originato dal peso eccessivo dei troppi veicoli parcheggiati sulla sommità dello stabile.

Una tragedia che poteva essere evitata, specialmente con le tecnologie a disposizione oggigiorno: l’edificio è crollato per un misto di anzianità e poca manutenzione, ma almeno i soccorsi hanno utilizzato tutte le ultime tecnologie a disposizione per agevolare e velocizzare le attività di soccorso, come i droni e i cani robot (a proposito, guardate il sistema di ricarica robotizzato di Lotus al Salone di Shangai).