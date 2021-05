Cristiano Ronaldo visita Maranello e acquista una Ferrari Monza da 1,6 milioni di euro

Bisogna ammetterlo, non è raro trovare calciatori fuoriclasse appassionati di automobili, pensiamo ad esempio a Kylian Mbappé, oppure al Re dei Re: Diego Armando Maradona, che nella sua vita ha posseduto decine di supercar. Anche Cristiano Ronaldo ha una “discreta” collezione e sta per ampliarla.

Il mitico CR7, in forze ora alla nostra Juventus, ha deciso di acquistare una Ferrari Monza Sp2 (dunque la versione senza tetto) e il cavallino rampante non ha perso l’occasione di invitare il campione negli stabilimenti della scuderia a Maranello. Probabilmente non è la prima volta che sentite parlare di una Ferrari Monza rispetto al mondo del calcio, c’è infatti un altro fuoriclasse che ne possiede una: Zlatan Ibrahimovic, altro calciatore che di auto ne possiede a decine.

Cristiano Ronaldo è invece andato sulla tradizione, scegliendone una Rossa in versione esclusiva, una versione che si poteva acquistare solo tramite invito. E CR7 l’invito l’ha avuto eccome: l’arrivo a Maranello è avvenuto in elicottero e ad attenderlo c’erano Andrea Agnelli, presidente della Juventus, John Elkann, presidente della Ferrari, e Mattia Binotto, team principal della Ferrari di F1.

Il campione ha potuto fare un tour presso le linee produttive del cavallino, infine ha regalato una maglia autografata ai piloti Ferrari di F1 Charles Leclerc e Carlos Sainz - che non hanno perso occasione di fotografarsi accanto al calciatore e alla monoposto 2021. Ricordiamo che la Monza Sp2 è una supercar con motore V12 da ben 810 CV, che nella variante scelta da CR7 costa 1,6 milioni di euro.