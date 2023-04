Cristiano Ronaldo ha svenduto la sua Porsche 911 per il numero di Dannii Minogue?

Dopo la Bugatti Centodieci di Cristiano Ronaldo avvistata a Madrid, CR7 torna al centro delle cronache sportive con una vicenda di gossip dai contorni un po' piccanti, rivelata dal massaggiatore del Manchester United.

Rob Thurnley, parlando nelle scorse ore con il tabloid britannico Daily Star, ha rivelato che Cristiano Ronaldo gli avrebbe addirittura svenduto la sua auto, una Porsche 911 Cabrio, l'auto che rapisce lo sguardo, in cambio di un numero di telefono di una ragazza.

Nel dettaglio si tratterebbe di Dannii Minogue, cantautrice australiana nonché sorella di Kylie, e la vicenda risalirebbe ai tempi della prima esperienza dell'attaccante portoghese fra le fila dei Red Devils: “È la notte prima di una partita; siamo al Lowry Hotel – racconta Thornley - stava facendo un massaggio con me, quindi è sul mio letto e io gli sto massaggiando le gambe con X-Factor in TV. 'Chi è questa ragazza?', dice Ronaldo, era Dannii Minogue, 'Puoi darmi il suo numero?', aggiunse”.

Quindi il massaggiatore ha proseguito: “Come faccio ad avere il suo numero? Beh, in realtà, sono un uomo dai molti mezzi, e nel giro di quattro o cinque giorni ho il numero di Dannii Minogue nel mio telefono”.

Secondo quanto svelato dallo stesso Thornley, quello di Dannii Minogue non sarebbe comunque l'unico numero chiestogli da Ronaldo, visto che l'attuale attaccante dell'Al Nassr avrebbe chiesto informazioni anche su Kimberly Wyatt, altro personaggio tv molto noto oltre Manica.

“Ho detto: 'Cosa c'è in cambio per me? - la risposta del massaggiatore alla richiesta di Ronaldo - sto cercando di ottenere i numeri delle ragazze per te, cosa ci guadagno io?'” e a quel punto CR7 avrebbe risposto: “OK, vuoi la mia macchina?' Aveva una Porsche Carrera decappottabile e ha detto: "Quando andrò al Real Madrid, ti venderò la mia macchina a metà prezzo", e io ho detto "va bene". Mi ci sono voluti circa 10 minuti per ottenere il suo numero e gliel'ho passato”.

L'estate seguente Ronaldo lasciò Manchester per trasferirsi nel Real Madrid: “Arriva la fine della stagione – le parole di Thornley - 'Ricordi il nostro accordo?' lui dice "sì'. Gli ho dato 30.000 sterline per un'auto da 60.000, e il giorno dopo l'ho rivenduta per 60.000!". Ovviamente si tratta di gossip che andranno verificati, ma in ogni caso il retroscena sta facendo il giro del web in queste ore, impazzando su tutti i principali media britannici.