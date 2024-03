Cristiano Ronaldo sfoggia per la prima volta la sua Ferrari Daytona SP3

Chi se non Cristiano Ronaldo? Nel suo parco auto ricchissimo spunta per la prima volta uno stupendo esemplare di Ferrari Daytona SP3, l'ultimo "sfizio" del calciatore attualmente impegnato in Arabia per la squadra dell'Al Nassr.

Ronaldo è stato avvistato a bordo del suo nuovo bolide per le strade di Lisbona mentre si dirigeva presso l'hotel Four Seasons nel cuore della città. Un'aggiunta di lusso alla sua già impressionante collezione di auto., dal momento che stiamo parlando di un'auto da ben 2.3 milioni di Euro. La star del calcio portoghese è attualmente in ritiro con sua nazionale portoghese, e ha pensato di fare un giretto per il centro della sua capitale prima di unirsi ai suoi compagni di squadra per una partita amichevole contro la Slovenia.

Con una collezione di auto valutata intorno ai 18 milioni di dollari, Ronaldo possiede una serie di veicoli di lusso, tra cui almeno tre Bugatti, inclusa la Bugatti La Voiture Noire, una delle sue auto più esclusive del mondo, e altri gioielli come una Mercedes-AMG G 63 personalizzata da Brabus, una McLaren Senna, una Rolls-Royce Phantom e una Cullinan. E questi sono solo alcuni dei suoi pezzi più pregiati, non sappiamo esattamente quante e quali auto possieda il fuoriclasse portoghese.

La Ferrari Daytona SP3 di Ronaldo fa parte della serie Icona della Ferrari insieme alla Monza SP1 e SP2, e rappresenta una delle sole 599 unità prodotte per il mercato globale. Dotata del motore più potente attualmente da Ferrari, questa supercar vanta un V12 aspirato da 6,5 litri che eroga 829 cavalli di potenza e 696 nm di coppia.

I 2.3 milioni richiesti per l'acquisto di questa fuoriserie di certo non sono un gran problema quando ti chiami Cristiano Ronaldo: con un patrimonio stimato a più di un miliardo di euro e uno stipendio di 200 milioni di dollari all'anno nella Saudi Pro League, lussi come questi sono da considerarsi più che allineati col tenore di vita del calciatore. Ma Ronaldo non è l'unico calciatore ad indulgere in automobili costose: anche Zlatan Ibrahimovic, grande appassionato, ha recentemente acquistato una Ferrari Purosangue per il suo compleanno, inoltre sappiamo che anch'egli possiede una Daytona SP3. Insomma, tra appassionati di auto ci si capisce.

